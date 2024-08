Três cidades de Minas Gerais lideram em número de candidatos a prefeito nas eleições de 2024, conforme dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Ipatinga, no Vale do Aço, e Bom Despacho, no Centro-Oeste de Minas, se igualam a Belo Horizonte na quantidade de postulantes às prefeituras, 10 EM cada município.

Com uma população de 51.737 habitantes, Bom Despacho tem a menor proporção de eleitores (39.549) por candidato a prefeito. Embora haja 10 candidatos para o Executivo, a disputa pelas 11 cadeiras da Câmara Municipal é um pouco mais equilibrada, com 99 candidatos, ou seja, nove concorrentes por vaga.



Em comparação, nas eleições de 2020, houve apenas três candidatos à prefeitura. O atual prefeito, Bertolino da Costa Neto, foi eleito com 10.389 votos, o que representou 39,99% dos votos válidos.



Já em Ipatinga, os 10 candidatos disputam os votos de um número maior de eleitores: 180.396. No último pleito municipal, nove postulantes registraram candidaturas; contudo, dois foram considerados inaptos pela Justiça Eleitoral. Gustavo Nunes (PSL) foi eleito com 45.980 votos.



O município do Vale do Aço tem também 344 candidatos a vereador disputando as 19 cadeiras da Câmara Municipal.



Embora com 10 candidatos, a capital mineira, com 1.992.984 eleitores, chegou a ter mais candidatos nas últimas eleições municipais. No pleito de 2020, que elegeu Alexandre Kalil, Belo Horizonte teve 15 nomes na disputa pela prefeitura.



Este ano, a capital tem 867 candidatos a vereador concorrendo a uma das 41 vagas.





"Multipartidarismo"





Para o cientista político e sociólogo Antonio Faraco Jr., o registro de candidaturas para qualquer cargo em um município responde a uma lógica associada ao movimento das forças políticas, às suas estratégias. Assim, formando um contexto de disputa que reflete o grau de concentração/dispersão dessas forças.



"Por um lado, a presença de muitos candidatos pode possibilitar que mais interesses tenham a oportunidade de se expressar e disputar poder, ampliando a representatividade de grupos minoritários ou específicos, reforçando o caráter inclusivo da democracia", explica.



Segundo o professor, vertentes da teoria da escolha pública sugerem que a proliferação de candidatos pode gerar efeitos contraproducentes. Por exemplo: quando os eleitores têm muitas opções, a dificuldade para diferenciar as propostas aumenta.



Isso pode levar a um fenômeno conhecido como "racionalidade limitada". "Onde eleitores optam por escolhas simplificadas, como votar em candidatos conhecidos ou em quem lidera nas pesquisas, em vez de realizar uma análise mais aprofundada das propostas", esclarece. Em municípios pequenos, isso pode contribuir para exacerbação da personalização da política.



"Onde candidatos se apoiam mais em redes pessoais do que em partidos estruturados, enfraquecendo a coesão política", completa.



Por fim, o cientista político destaca que a possibilidade da presença de muitos candidatos é reflexo do multipartidarismo que marca a política brasileira no período pós-ditadura. "A multiplicidade de opções partidárias contribui para diluir a clareza ideológica (dos partidos) e, se os resultados eleitorais indicarem grande fragmentação, pode oferecer desafios para a formação de maiorias estáveis, podendo acarretar problemas de governança", enfatiza.



Isso, ainda de acordo com Faraco, pode dificultar a implementação de políticas públicas devido à falta de consenso nas câmaras municipais ou ao aumento da polarização. Desta forma, sendo necessário que o futuro governante seja capaz de construir consenso recorrendo a montagem de coalizão ou fazendo mais compromissos com grupos diferentes.





Apenas um candidato



Na contramão de BH, Bom Despacho e Ipatinga, 48 cidades de Minas Gerais terão apenas um candidato a prefeito, conforme levantamento realizado no sistema do TRE. Em todos os casos, basta um voto para que estes candidatos se elejam. Veja as cidades que possuem apenas um candidato a prefeito:

Aiuroca

Alpercata

Bandeira

Bertópolis

Cabo Verde

Cachoeira da Prata

Campanário

Campos Gerais

Carmésia

Centralina

Conceição das Alagoas

Corinto

Couto de Magalhães de Minas

Divisa Nova

Estrela do Indaiá

Fortuna de Minas

Franciscópolis

Iapu

Igaratinga

Inimutaba

Ipuíúna

Itambé do Mato Dentro

Itanhandu

Itaobim

Japonvar

Joaquim Felício

Maripá de Minas

Natércia

Nova Era

Papagaios

Pedro Teixeira

Pequi

Pequeri

Pingo d'Água

Presidente Juscelino

Ribeirão Vermelho

Rio Doce

Santana do Riacho

Santo Antônio do Amparo

São Bento Abade

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Pará

São João do Pacuí

São Sebastião do Maranhão

Sem Peixe

Senador Cortes

Senador José Bento

Serra dos Aimorés





*Amanda Quintiliano especial para o EM