Em visita ao Restaurante da Cida, no Vale do Jatobá, Região do Barreiro, em Belo Horizonte, a candidata à prefeitura pelo PDT, Duda Salabert, afirmou que tem carinho especial pela região e prometeu aquecer a economia local com geração de empregos e fomento da cultura urbana, falando também de empreendedorismo feminino e políticas para pessoas trans e travestis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





“Há questões urgentes que precisamos tratar no Barreiro. Apenas cerca de 5% dos trabalhos formais estão aqui, então precisamos colocar em prática o que está no Plano Diretor e fortalecer essa região para que ela seja um grande polo de desenvolvimento econômico. Temos o compromisso de, no mínimo, dobrar a oferta de emprego aqui, onde temos potencial e expertise para tal”, declarou.

A candidata também afirmou que vai focar em colocar o Barreiro como epicentro da capital mineira, incentivando políticas de cultura urbana e Hip Hop para que haja maior circulação da população na região.





“A gente pode potencializar essa produção cultural, que já é tradicional, a fim de que o jovem não tenha que sair do Barreiro para buscar e ter acesso à cultura no Centro de Belo Horizonte. Queremos que as pessoas saiam de lá e de outras regionais para experimentar e viver o Barreiro, a cultura de MCs, os duelos de Hip Hop, que já são riquíssimos, mas merecem ter uma estrutura melhor”, complementou.





Referência

Sobre diversidade, Duda comentou a respeito da Akasulo, centro de acolhimento LGBTI+ localizado na região, e que começou a partir da Transvest, projeto de educação para pessoas trans e travestis idealizado pela candidata. Para ela, a proposta da casa é parecida com as suas de levar a atenção do Centro ao Barreiro.





“Não pude dar continuidade a este projeto porque iniciei a vida política, mas transferimos ele para o movimento trans, que acolheu o Barreiro como sede, e hoje é uma casa de acolhimento da população LGBTI+, principalmente trans e travestis em situação de rua, e que promove saúde mental, cultura e educação”, afirmou ela.





Salabert também abordou a pauta da saúde mental como foco em sua campanha. Ao visitar o Barreiro, ela chamou a atenção para o Centro de Referência em Saúde Mental (CERSAM) da região. Ela afirma que a unidade merece um “carinho maior” e melhoria na estrutura, já que é referência internacional.]

Carinho pelo Barreiro

Duda comentou durante seu almoço que tem um “carinho enorme” pelo Barreiro, e que prova disso foram algumas de suas ações enquanto era vereadora de Belo Horizonte.





“Plantamos mais de 1.300 árvores em um só dia no Parque Alfredo Sabetta, um presente que resolvemos dar a Belo Horizonte no aniversário da cidade. Foi o maior plantio de árvores da história do município aqui na região”, contou.





Para ela, a importância da regional é grande, porque o local também é: “O Barreiro veio antes de Belo Horizonte, e a região por si só é uma cidade. Temos um potencial gigantesco para gerar emprego, renda, potencializar a cultura e acolher a diversidade. Se eu for eleita, quero dialogar diretamente com a população daqui”, completou.

Semana de almoços

A candidata pelo PDT tem almoçado em restaurantes diferentes de Belo Horizonte desde o início da semana como estratégia de rua. Na segunda-feira (19/8), ela almoçou no Quintal do Degas, no Bairro Lagoinha; na terça (20/8), foi ao Mané Doido, no Mercado Central; na quarta (21/8), visitou o Adri Restaurante, no Bairro Tupi; na quinta (22/8) foi ao Feijão, no Maletta; e hoje (23/8) almoçou no Restaurante da Cida, no Vale do Jatobá.





De acordo com Duda, as agendas compõem as suas propostas com foco no empreendedorismo gastronômico na cidade, testando o diálogo direto, sobretudo com pequenos bares e restaurantes tradicionais da capital.





“Acreditamos que Belo Horizonte precisa ter uma política que valorize os bares e restaurantes da capital, que desburocratize o trabalho de pequenos empresários que geram empregos e renda para as suas famílias e carregam o traço mais maravilhoso que temos na cidade, que é o nosso tempero, a nossa comida, que é um patrimônio global”, destacou.





Ela também afirmou que a escolha dos restaurantes em que almoçou ao longo da semana também foi pensada no empreendedorismo feminino.





“A gente tem que potencializar o empreendedorismo feminino, as mães, as mulheres de Belo Horizonte. E tivemos o cuidado de escolher, a maioria dessa semana, restaurantes administrados por mulheres, porque também queremos generificar este debate. Já carregamos isso na nossa trajetória política e queremos potencializar ainda mais caso eu seja eleita”, finalizou.