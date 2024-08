A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG), candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, esteve no Edifício Maletta, na Região Central de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (22/8), para conversar com lideranças locais. Durante a visita, Duda falou com comerciantes, ouviu suas demandas e apresentou suas propostas de governo. Uma das propostas destacadas pela candidata foi a internacionalização da cultura da capital mineira.

Em conversa com a imprensa, Duda afirmou que, caso seja eleita prefeita de Belo Horizonte, pretende implementar uma política semelhante aos 'bares notáveis' de Buenos Aires. Ela explicou que, além de reconhecer a importância econômica dos bares, é fundamental valorizá-los como patrimônio cultural.

"Para os bares mais tradicionais, queremos oferecer incentivos fiscais, uma vez que 60% dos bares e restaurantes de Belo Horizonte fecharam no vermelho em janeiro, e a prefeitura não fez absolutamente nada para ajudá-los. Nossa proposta inclui oferecer esse incentivo fiscal, promover a desburocratização, melhorar o transporte público e implementar políticas que consolidem Belo Horizonte como a capital internacional dos bares e restaurantes, além de internacionalizar nossa culinária", propõe a candidata. "Se eu for eleita prefeita, haverá fila de estrangeiros para experimentar o pastel da Galeria do Ouvidor", completou Duda.

Duda também destacou a importância da literatura, especialmente dos sebos, fortemente presentes no Edifício Maletta, onde estava cumprindo agenda. "Aqui temos os sebos, que são pontos de cultura na cidade. Em nosso plano de governo, incluímos que os eventos culturais, literários e poéticos em Belo Horizonte serão planejados em diálogo com as livrarias, os livreiros e os sebos", declarou.

"A Bienal do Livro que ocorre em Belo Horizonte não dialoga com os sebos. A Virada Cultural em Belo Horizonte também não se conecta com os sebos do Edifício Maletta, que produzem cultura o ano todo. Os sebos não vendem apenas livros; são espaços para dialogar sobre literatura", afirmou a candidata, que, durante sua visita a um dos sebos do espaço, aproveitou para adquirir duas obras literárias de autores mineiros. "O que a prefeitura tem feito nos últimos anos para valorizar nossa leitura, nossa produção literária e cultural? Nada", concluiu.

Juventude



A candidata afirmou que está empenhada em desenvolver propostas voltadas para a juventude. Segundo Duda, seu plano de governo inclui mapear as áreas de maior vulnerabilidade em Belo Horizonte para implantar poliesportivos públicos, que também servirão como pontos de cultura e formação de atletas. Para a parlamentar, a cidade carece dessas estruturas.

Propostas para o Centro de BH

Questionada pela reportagem sobre suas propostas para o Centro da capital, Duda destacou a necessidade de se dar atenção aos imóveis abandonados. "Belo Horizonte tem 20 imóveis abandonados ou vazios para cada pessoa em situação de rua, e a prefeitura tem desmontado o orçamento destinado à política de moradia", declarou.

Duda propõe implementar a política de retrofit, que consiste em transformar imóveis abandonados e vazios em moradias populares. Além disso, planeja estabelecer parcerias com empresas como o Google para utilizar parte desses imóveis com o objetivo de gerar emprego e renda na cidade.