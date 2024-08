O candidato Bruno Engler (PL) afirmou durante uma sabatina do Estado de Minas que está confiante na transferência de votos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O deputado estadual, que é apoiado pelo líder bolsonarista em Belo Horizonte, acredita que o ex-presidente é bem-quisto pelos moradores da capital mineira.

Engler foi o quarto entrevistado nas sabatinas do jornal, que estão recebendo todos os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nesta e na próxima semana.

"Não necessariamente porque a pessoa votou no presidente Bolsonaro ela irá votar em mim. No entanto, uma pessoa que apoiou o presidente Bolsonaro pode estar mais aberta a confiar em nós. Precisamos demonstrar que o nosso projeto é o melhor para Belo Horizonte, para que as pessoas se sintam motivadas a caminhar conosco”, afirmou.

Questionado sobre o PL e suas candidaturas em Minas Gerais, Engler destacou que o partido está em crescimento e se consolidando como "o maior partido de direita do Brasil".

"Temos excelentes candidaturas em todo o Estado, como a de Júnior Amaral em Contagem, que tenho certeza de que será um grande prefeito se eleito. Em Valadares, temos o Coronel Sandro; em Juiz de Fora, Charles Evangelista; e na região metropolitana, Fábio, em Santa Luzia, entre muitos outros candidatos por todo o Estado. O presidente Bolsonaro é bem-quisto pelos belo-horizontinos, tendo vencido todos os quatro turnos que disputou: primeiro e segundo em 2018 e primeiro e segundo em 2022. Portanto, considero que o apoio dele é muito importante."

Debate na Alterosa

Em setembro, a TV Alterosa e o Portal UAI convidam os telespectadores a assistir ao debate entre os candidatos à PBH. No dia 11 de setembro, às 17h30, os sete candidatos dos partidos com representação em Brasília – como determina o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – se encontrarão para confrontos diretos em quatro blocos.

Com duração aproximada de 2h15, o debate será apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos), Duda Salabert (PDT), Fuad Noman (PSD), Gabriel Azevedo (MDB), Mauro Tramonte (Republicanos) e Rogério Correia (PT) terão a oportunidade de responder a perguntas feitas entre eles.

Os primeiros três blocos serão exclusivos para os confrontos. O candidato que iniciar o bloco será definido por sorteio e terá 30 segundos para formular uma pergunta para que outro candidato de sua escolha responda em até 1min30. O desafiante terá 1 minuto para réplica, e o desafiado, 30 segundos para tréplica. O objetivo é que cada candidato seja questionado por outro.

Em caso de ofensas ou ataques, os candidatos podem levantar o braço em direção a Carolina Saraiva e solicitar o direito de resposta. O pedido será analisado por uma comissão e, se concedido, o candidato terá a palavra no início do bloco seguinte.

O quarto e último bloco será destinado às considerações finais, com cada candidato tendo 2 minutos para encerrar sua participação no debate. Os melhores momentos poderão ser conferidos no portal do Estado de Minas e na edição impressa do dia 12.