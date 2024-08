A deputada federal Duda Salabert (PDT), candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, afirmou que não declarou bens no cadastro de sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) porque 'não tem nenhum bem'. A parlamentar esteve no Edifício Maletta, na Região Central de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (22/8), onde conversou com comerciantes e apoiadores para ouvir demandas e apresentar suas propostas.

No local, a candidata declarou que, se eleita, pretende internacionalizar a cultura da capital mineira.

"Eu não tenho nenhum bem. Minha vida toda fui professora, e já tinha as dívidas de professora, que ajudavam a família. Minha mãe estudou até o ensino fundamental, e meu pai era torneiro mecânico. Depois, tornei-me vereadora e também adquiri dívidas dessa função, que estou pagando até hoje. Portanto, não tinha, e não tenho, patrimônio algum, moro de aluguel, e todo mundo me conhece", disse em conversa com a imprensa.

Duda afirmou que precisou fazer uma correção na sua declaração. Segundo a candidata, o valor declarado em sua conta bancária foi informado incorretamente. 'No nosso imposto de renda, a forma como foi feito não tinha o campo destinado para o valor que estava na conta bancária, e esse valor não foi incluído. Foi um erro cometido pelo contador. Nós retificamos essa informação neste momento da campanha (...). No dia 31 de dezembro, por exemplo, havia R$ 30 mil na minha conta, mas não tenho imóveis, nem carro. Moro de aluguel e uso transporte público e táxis', disse.

Sobre os bens declarados na eleição anterior, Duda afirmou que o valor se refere a uma cota que ela possuía em uma agremiação desportiva e social de Belo Horizonte. 'Eu vendi a cota', declarou.