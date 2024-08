BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A deputada federal Duda Salabert (PDT) é a candidata à Prefeitura de Belo Horizonte com maior nível de rejeição junto aos eleitores da capital mineira, aponta pesquisa Datafolha. São 27% os que afirmam que não votariam nela de jeito nenhum. O instituto também divulgou os números de intenções de votos.

O levantamento foi realizado nos dias 20 e 21 de agosto e ouviu 910 pessoas na capital mineira. A margem de erro é de três pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo e registrada no TRE-MG com o número MG-05345/2024.





Os outros nove candidatos à prefeitura da capital mineira aparecem empatados tecnicamente no nível de rejeição, aponta o instituto.





O deputado estadual Bruno Engler (PL), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador licenciado Carlos Viana (Podemos) e o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo (MDB), aparecem com 20%.





Disseram que não votariam de forma alguma no deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), apoiado pelo governador Romeu Zema (Novo), 18% dos entrevistados. O mesmo percentual aparece para o atual prefeito, Fuad Noman (PSD), e para o deputado federal Rogério Correia (PT), apadrinhado pelo presidente Lula (PT).





Indira Xavier (UP) é rejeitada por 16%, e Wanderson Rocha (PSTU) e Lourdes Francisco (PCO), por 14%. Há ainda 4% dos entrevistados que disseram rejeitar todos, 6% que afirmaram não rejeitar nenhum, e 12% que não opinaram.





Duda Salabert é a única candidata transgênero à prefeitura nas capitais e uma das nove candidatas trans ao Executivo municipal em todo o país. Ela é mais rejeitada entre homens (33%) do que mulheres (22%) e enfrenta rejeição acima da média entre evangélicos (42%).





O instituto também perguntou aos eleitores se eles votam em determinado candidato porque ele é o ideal ou porque não há outra opção melhor. Dos entrevistados, 53% afirmaram votar no candidato ideal, enquanto 45% justificaram a escolha por não haver outra alternativa melhor.





Duda Salabert aparece numericamente com o maior índice de candidata ideal, com 67%. Considerando-se a margem de erro desse estrato da amostra, ela está empatada nesse quesito com Tramonte (52%), Engler (59%) e Rogério Correia (58%).