“A minha candidatura representa a direita, isso está claro e definido. O governador Romeu Zema também se posiciona publicamente como uma pessoa de direita. Fizemos nossos movimentos, o convidamos para caminhar conosco, mas se ele escolheu outro caminho, é um direito dele”, declarou Engler.





Ao ser questionado sobre a aliança de Zema com o ex-prefeito Alexandre Kalil, que também apoia Tramonte, Engler classificou a união como "estranha".





“Quando Kalil era prefeito de BH e Zema era governador, eles precisavam dialogar, assim como Zema precisa conversar com o presidente Lula, do PT. Isso é necessário para a governabilidade. Mas, no palanque político, você só compartilha espaço com quem concorda. Então, quando Zema sobe no palanque com Kalil, isso gera, para nós da direita, muita estranheza e até certa desconfiança. No entanto, como eu disse, ele tem o direito de se posicionar como quiser”, concluiu Engler.

Debate na Alterosa

Em setembro, a TV Alterosa e o Portal UAI convidam os telespectadores a assistir ao debate entre os candidatos à PBH. No dia 11 de setembro, às 17h30, os sete candidatos dos partidos com representação em Brasília – como determina o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – se encontrarão para confrontos diretos em quatro blocos.

Com duração aproximada de 2h15, o debate será apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos), Duda Salabert (PDT), Fuad Noman (PSD), Gabriel Azevedo (MDB), Mauro Tramonte (Republicanos) e Rogério Correia (PT) terão a oportunidade de responder a perguntas feitas entre eles.





Os primeiros três blocos serão exclusivos para os confrontos. O candidato que iniciar o bloco será definido por sorteio e terá 30 segundos para formular uma pergunta para que outro candidato de sua escolha responda em até 1min30. O desafiante terá 1 minuto para réplica, e o desafiado, 30 segundos para tréplica. O objetivo é que cada candidato seja questionado por outro.

Em caso de ofensas ou ataques, os candidatos podem levantar o braço em direção a Carolina Saraiva e solicitar o direito de resposta. O pedido será analisado por uma comissão e, se concedido, o candidato terá a palavra no início do bloco seguinte.

O quarto e último bloco será destinado às considerações finais, com cada candidato tendo 2 minutos para encerrar sua participação no debate. Os melhores momentos poderão ser conferidos no portal do Estado de Minas e na edição impressa do dia 12.