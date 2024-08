O deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), e a vice na chapa, Luísa Barreto (Novo), visitaram a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) para discutir propostas com o presidente da entidade, Marcelo de Souza e Silva. Após reunião de mais de uma hora, houve atendimento à imprensa, mas nenhuma proposta foi apresentada.





“A CDL é um órgão de suma importância para Belo Horizonte, que dá muitos empregos, arrecada muito, e queremos bater um papo, conversar, trazer nossas ideias, propostas e apresentar o nosso plano de governo para que possamos ter uma parceria. Queremos isso para o bem de todos, não só daqueles que têm um comércio, mas também para o povo em geral, aqueles que mais precisam”, declarou o candidato em coletiva.

Luísa Barreto complementou a fala de Tramonte afirmando que ambos apresentaram propostas do plano de governo em todas as áreas e ouviram bastante as falas de Marcelo sobre o setor de comércios e serviços.





“A CDL tem uma preocupação não só com o setor econômico, mas também com o desenvolvimento da cidade. A gente sabe que o plano de governo é algo vivo, que tem que ser construído junto com a sociedade, com quem empreende na cidade, e a gente tem certeza de que Belo Horizonte pode se desenvolver cada vez mais”, disse ela.





Perguntados sobre as propostas apresentadas à CDL, Tramonte desconversou, afirmando apenas que “são muitas”, sem especificar nenhuma. Em seguida, rumou para um almoço com convidados comerciantes.





Em seu plano de governo, são citadas algumas diretrizes que envolvem o setor comercial, como a criação de um grupamento da Guarda Civil Municipal em cooperação com o Comando de Policiamento da Capital da PMMG voltado para comércios na capital; criação de políticas, programas de incentivo e espaços para promoção e modernização de negócios criativos e empreendedorismo; implantação da Lei de Liberdade Econômica em Belo Horizonte; promoção de parcerias com o terceiro setor visando inclusão no mercado de trabalho de jovens em situação de vulnerabilidade social e econômica; realização e ampliação de eventos de grande porte, como o Carnaval e o “Arrarial de Belô”, que incentivam o turismo, a gastronomia e a cultura locais; dentre outras.





CDL vai receber todos os candidatos à PBH

O presidente da CDL, Marcelo de Souza e Silva, afirmou que receberá todos os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte durante as campanhas, como acontece em todo ano eleitoral. Na segunda-feira passada (12/8), Rogério Correia (PT) e sua vice, Bella Gonçalves (Psol), também estiveram na sede da entidade para discutir propostas.





“É um setor que corresponde a 70% do PIB de Belo Horizonte e 80% dos empregos, então é importante entender e fazer esse bate papo com a prefeitura e com os candidatos. Somos uma entidade muito democrática, e as pessoas aqui são muito respeitosas independentemente da ideologia. Estamos focados em trabalhar o desenvolvimento econômico aliado ao desenvolvimento humano social”, declarou Marcelo.