O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler (PL), afirmou que deseja governar para todos os habitantes da capital mineira. Conservador e bolsonarista, o deputado estadual foi questionado sobre suas políticas inclusivas para a comunidade LGBTIA+ durante uma sabatina do Estado de Minas, na quinta-feira (22/8).





Engler foi o quarto entrevistado nas sabatinas do jornal, que estão recebendo todos os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nesta e na próxima semana.

“Uma cidade melhor é benéfica para todos. Um trânsito mais eficiente também é vantajoso para todos. Se você está demorando menos tempo para chegar ao trabalho ou em casa, isso é bom para qualquer pessoa, seja ela gay, hétero, trans ou qualquer outra,” afirmou Engler.

O candidato enfatizou que boas políticas públicas devem atender a todas as classes sociais, credos e raças. “Homem, mulher, negro, branco, gay, hétero – não importa. Se a nossa saúde está oferecendo um serviço de maior qualidade, com menos tempo de espera para uma consulta especializada ou uma cirurgia eletiva, isso é benéfico para todos, independentemente de quem sejam. Queremos fazer uma cidade melhor para todos. Não vamos combater ninguém. Pelo contrário, vamos combater a corrupção e o crime e trabalhar para fazer uma cidade que funcione e beneficie a todos”, continuou.



Quando questionado sobre a implementação de políticas específicas para a comunidade LGBTIA+, Engler respondeu que não haveria uma abordagem particular. “Quero uma cidade melhor para todos os belo-horizontinos. São essas pessoas que vivem na nossa cidade e que irão usufruir das melhorias”, concluiu o candidato.

