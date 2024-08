Candidato a vereador em Belo Horizonte pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Pedro Rousseff lançou oficialmente sua candidatura na noite deste sábado (24/8), em um espaço de eventos na capital. Durante o ato, Pedro contou com o apoio de correligionários, como Rogério Correia, candidato a prefeito, e Virgílio Guimarães, ex-deputado estadual por Minas, ambos do PT.

“A intenção da nossa candidatura é renovar a esquerda e não deixar o bolsonarismo tomar conta de Belo Horizonte. O objetivo inicial é combater a extrema-direita”, declarou Pedro Rousseff ao Estado de Minas.

Durante o evento, ele iniciou dizendo que, nas próximas eleições, é preciso ter um lado. No discurso, o candidato à Câmara Municipal reforçou a necessidade de combater a extrema-direita, a qual Pedro qualifica como “inimigo” nas redes sociais.

“Somos nós [Partido dos Trabalhadores] que defendemos quem mais precisa, como moradia para o povo e escolas para as crianças. Defendemos uma qualidade de vida para todos, independentemente de onde a pessoa nasceu e de sua cor”, declarou o candidato, que também fez críticas a Bruno Engler, correligionário do ex-presidente Jair Bolsonaro e candidato à prefeitura pelo PL.

“Nessas eleições, corremos um risco muito grande, porque temos um candidato a prefeito que é do Bolsonaro. Querem transformar Belo Horizonte no que o Bolsonaro fez com o Brasil. É isso que não podemos permitir. Estamos percorrendo toda a cidade, conversando com as pessoas e mostrando nossos projetos”, afirmou.

O ex-prefeito de Belo Horizonte e ex-governador de Minas, Fernando Pimentel, qualificou Pedro como um “jovem promissor”. “Tenho um sentimento de esperança muito forte. O Pedro tem um entusiasmo e uma energia que são os mesmos que levaram Lula e Dilma à Presidência. Lula chegou ao poder pela terceira vez depois de ser perseguido e preso”, disse Pimentel, atual presidente da Empresa Gestora de Ativos (EMGEA).

Formado em Administração, Pedro Rousseff tem 24 anos e acumula milhares de seguidores nas redes sociais. Somente no Instagram, ele conta com mais de 106 mil seguidores e publica constantemente críticas a políticos de direita, além de exaltar as figuras de Dilma e Lula. Ele, inclusive, chegou a trabalhar nos bastidores da política durante a campanha do presidente.