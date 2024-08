Candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PL, Bruno Engler anunciou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estará em Belo Horizonte no dia 5 de setembro. A informação foi divulgada pela redes sociais do deputado estadual neste sábado (24/8). A ausência do ex-presidente em atos de campanha do colega de partido gerou questionamentos, principalmente pela suposta proximidade entre Jair e Bruno ao longo da corrida presidencial de 2022 e atos seguintes a ela.









A previsão é que o comício comece a partir das 20h. O evento será no BeFly, antigo Chevrolet Hall, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230, na Savassi, Região Centro-Sul da capital, a partir das 20h.





No convite para o ato, Engler afirma que o encontro também vai contar com a participação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos). “Vamos fazer uma grande festa para receber o Bolsonaro e impulsionar a nossa campanha”, diz o aspirante à prefeitura da capital.





Conforme a coluna EM Minas já havia noticiado, a visita de Bolsonaro acontece depois de sucessivos adiamentos. Na sexta-feira (6/9), o ex-mandatário irá a Juiz de Fora, marcando a data que levou a facada, há seis anos.

Apoio de Bolsonaro





Engler e sua vice, Coronel Cláudia Romualdo, iniciaram a campanha à Prefeitura de Belo Horizonte com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mesmo que à distância. No início de agosto, o antigo mandatário não compareceu à convenção do Partido Liberal em Belo Horizonte, que lançou a candidatura do deputado estadual Bruno Engler. Na ocasião, o antigo mandatário enviou um vídeo de apoio ao correligionário e desejou sorte ao parlamentar durante a corrida eleitoral.





Na imagem, o principal cabo eleitoral repetiu o slogan que marcou sua gestão e suas campanhas: “Deus, pátria, família e liberdade é a nossa marca e o respeito ao povo de Belo Horizonte”.





“Estou profundamente honrado com o apoio do presidente Jair Bolsonaro à minha candidatura à Prefeitura de BH. Nossa missão é clara: trazer para Belo Horizonte uma administração que olhe cuidadosamente para cada cidadão, promova a segurança e impulsione o desenvolvimento econômico”, afirmou Engler durante evento de candidatura do candidato a vereador Cristiano Reis (PL) na região de Venda Nova, na última quarta-feira (21/8).