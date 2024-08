O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler (PL), declarou que não é contra a indicação de cargos políticos no Executivo, desde que essas vagas sejam preenchidas por técnicos qualificados em suas respectivas áreas.

O deputado estadual foi o quarto entrevistado nas sabatinas do jornal, que estão recebendo todos os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nesta e na próxima semana.

Durante a campanha, Engler tem defendido a nomeação de profissionais técnicos para as secretarias de governo, seguindo o exemplo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Questionado sobre possíveis dificuldades com a Câmara Municipal, similares às que Bolsonaro enfrentou no Congresso Nacional, Engler reiterou que as indicações políticas não são um problema, desde que sejam feitas com critério.

“O presidente Bolsonaro teve um ministério técnico até o último dia de seu governo, é só observar. Claro, ele precisou fazer algumas concessões. Não há problema com indicações políticas, desde que a pessoa seja capacitada e da área. Um exemplo disso é a Tereza Cristina, indicada pela bancada ruralista no Senado. Ela é uma especialista em sua área e fez um trabalho brilhante no Ministério da Agricultura. Então, não é indicação por indicação”, explicou.

Engler também afirmou que pretende formar uma equipe capacitada na Prefeitura de Belo Horizonte, independentemente de pressões de grupos políticos, e comparou a gestão de Bolsonaro com a do presidente Lula (PT).

“Hoje, o Ministério da Infraestrutura foi desmembrado, com dois ministros que não valem meio Tarcísio, que são Renan Filho e Márcio França. Estamos vendo um governo loteado com indicações políticas, e essa mesma situação se repete na PBH. Queremos seguir a linha adotada pelo presidente Bolsonaro, com pessoas técnicas e capacitadas, porque acreditamos que isso proporciona um melhor serviço à população”, afirmou. “Se um político me apresentar o currículo de alguém que vai prestar um excelente serviço para a população, não vejo problema”, concluiu.

Debate na Alterosa

Em setembro, a TV Alterosa e o Portal UAI convidam os telespectadores a assistir ao debate entre os candidatos à PBH. No dia 11 de setembro, às 17h30, os sete candidatos dos partidos com representação em Brasília – como determina o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – se encontrarão para confrontos diretos em quatro blocos.

Com duração aproximada de 2h15, o debate será apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos), Duda Salabert (PDT), Fuad Noman (PSD), Gabriel Azevedo (MDB), Mauro Tramonte (Republicanos) e Rogério Correia (PT) terão a oportunidade de responder a perguntas feitas entre eles.

Os primeiros três blocos serão exclusivos para os confrontos. O candidato que iniciar o bloco será definido por sorteio e terá 30 segundos para formular uma pergunta para que outro candidato de sua escolha responda em até 1min30. O desafiante terá 1 minuto para réplica, e o desafiado, 30 segundos para tréplica. O objetivo é que cada candidato seja questionado por outro.

Em caso de ofensas ou ataques, os candidatos podem levantar o braço em direção a Carolina Saraiva e solicitar o direito de resposta. O pedido será analisado por uma comissão e, se concedido, o candidato terá a palavra no início do bloco seguinte.

O quarto e último bloco será destinado às considerações finais, com cada candidato tendo 2 minutos para encerrar sua participação no debate. Os melhores momentos poderão ser conferidos no portal do Estado de Minas e na edição impressa do dia 12.

