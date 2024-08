O deputado estadual Bruno Engler (PL), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, esteve na Cabana do Pai Tomás, no Bairro Vista Alegre, na Região Oeste de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (24/8), para conversar com eleitores e apresentar suas propostas de governo. À reportagem, o candidato afirmou que, caso eleito, a região será uma de suas “prioridades” e destacou a importância de ouvir as demandas dos moradores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A agenda foi acompanhada da vice-candidata Coronel Claudia (PL), mas foi marcada pela ausência do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que foi criado na região. De acordo com Engler, o parlamentar mineiro tinha um compromisso em São Paulo, por isso não pôde comparecer.





Na região, Engler caminhou pelas ruas da Cabana do Pai Tomás, conversando com apoiadores e motoristas que passavam pelo local, além comerciantes, apresentando suas propostas e ouvindo demandas dos moradores. O político também foi acompanhado de candidatos à Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) pelo PL, como o Vile, seu ex-assessor, e Pablo Almeida, ex-assessor do deputado federal Nikolas Ferreira.

Em sua fala, Engler também destacou o seu “carinho” com a região, chamando de “o berço de Nikolas”, em referência ao deputado federal. “Nossa ideia é levar nosso projeto para Belo Horizonte. Cabana já se tornou um lugar tradicional na nossa campanha, porque é onde o Nikolas nasceu, cresceu. A gente fez campanha em 2020 conjuntamente, fizemos em 2022 e agora também em 2024, mesmo com ele cumprindo outra agenda e estando lá em São Paulo hoje. É um lugar pelo qual a gente tem muito carinho, a gente sempre passa nas nossas campanhas e, como eu disse desde o início, a nossa intenção é rodar Belo Horizonte como um todo. Não teria como deixar de passar aqui”, afirmou.

À reportagem, Engler afirmou que a região será uma das prioridades de sua gestão, caso seja eleito. "Com certeza, inclusive quando a gente fala de descentralizar a prefeitura, passa muito sobre isso, da gente estar mais próximo do cidadão na ponta da linha com serviço público de qualidade, e a região do Cabana, como eu falei, é uma região que é berço do Nikolas, uma região pela qual todos nós temos um grande carinho e vai ser uma das nossas prioridades da nossa gestão", afirmou.

Ao ser questionado sobre as demandas da região, Engler afirmou que é preciso ouvir a população em primeiro lugar. Ele destacou, entretanto, a necessidade de melhorias no transporte público e na mobilidade urbana, ressaltando que esses são problemas comuns nas outras regiões da capital mineira.

"Toda vez que a gente roda Belo Horizonte a gente busca ouvir os belo-horizontinos para entender quais são as principais demandas de cada região, mas o pouco que a gente conversa a gente vê reclamações que são pertinentes a toda belo horizonte, de serviços públicos, de saúde, de mobilidade urbana, que é caótica. Reclamações que são comuns de todo belo-horizontino, mas teremos a oportunidade de ouvir as demandas específicas aqui da região", afirmou.

Mais transparência

Durante a agenda, Engler também destacou a necessidade de uma gestão mais transparente em Belo Horizonte. O candidato afirma que se for eleito vai "passar o pente fino em todos os contratos da prefeitura". “Entender para onde está indo o dinheiro do belo-horizontino e contar para o cidadão para onde está indo o dinheiro dele”, prometeu.