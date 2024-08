O candidato a Prefeitura de Belo Horizonte, Mauro Tramonte (Republicanos), disse hoje, em Venda Nova, Região Norte da capital, que não vai responder aos ataques que ele e sua candidata a vice-prefeita, Luísa Barreto (Novo) estão recebendo dos adversários.

Apontado como primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto, o candidato já foi chamado de "maurionete" e sua candidata a vice acusada de ser responsável pelo "arrocho" do servidor público estadual. Ela foi secretária de Planejamento do governo Romeu Zema, pasta responsável pela política do servidor público.

"Eu não tô preocupado com o que os outros estão fazendo e que estão falando, eu tô preocupado é de dar aí a minha colaboração pro povo, eu sei que o povo tá comigo", disse o candidato, que caminhou por cerca de 1h30 na Avenida Vilarinho, a principal via de trânsito de Venda Nova. Tramonte estava acompanhado da candidata a vice e do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, seu apoiador.

Com um dos menores tempos na propaganda eleitoral no rádio e na TV, que começa a ser veiculada no próximo dia 31/08, Tramonte é até agora um dos candidatos que mais gastou recursos com impulsionanento de postagens nas redes sociais.



Questionado sobre esses gastos, o candidato disse que tem o que apresentar. "Mauro Tramonte não é só conhecido como apresentador, nós temos projetos, nós temos o que apresentar, e é isso que nós vamos continuar fazendo", disse o candidato, complementando que vai investir no corpo a corpo com o eleitor.



"O prefeito não pode ficar sentado em gabinete, dentro de ar-condicionado, não. Tem que fazer isso aqui, vir, saber o que o povo tá precisando, o que o povo tá almejando", afirmou Tramonte.

Ele também prometeu patrulhamento exclusivo para as regiões de comércio alvo de ocorrências de furto e roubo. "Nós vamos contratar mais 500 guardas municipais pra fazer um patrulhamento exclusivamente para o comércio, fazer um levantamento em toda a cidade e saber onde que tem mais incidência de furtos e roubos, nós vamos mandar a guarda municipal trabalhar" , defendeu.

Segundo ele, os guardas vão saber quem são os comerciantes, "ter mais intimidade, dar mais proteção ao comércio".