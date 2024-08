O sindicalista João Paulo Pires de Vasconcellos morreu nesta sexta-feira (23/8) aos 92 anos. Como deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores por dois mandatos (1987 a 1994), ele teve papel fundamental na elaboração da Constituição de 1988 ao lutar em defesa da classe trabalhadora.

Segundo a Central Única dos Trabalhadores (CUT), o velório acontecerá neste sábado (24/8), das 8h30 às 11h30, no Cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido em Belo Horizonte, João Paulo mudou-se para João Monlevade em 1960, ano em que ingressou na então Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira (atualmente, ArcelorMittal). Uma década depois, ele se tornaria presidente do Sindicato dos Metalúrgicos no município, onde cumpriu dois mandatos, de 1972 a 1978.

A CUT considera que ele se tornou um dos principais representantes do chamado “novo sindicalismo”, marcado por combatividade e questionamento da estrutura sindical atrelada ao Estado e ao poder das grandes empresas. Na época, Luiz Inácio Lula da Silva comandava o sindicato em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

“Combatendo a ditadura, organizando os trabalhadores e liderando greves, [João Paulo] inscreveu seu nome na história da modernização do movimento sindical e da democracia brasileira. Neste momento de perda, estendo minha solidariedade a todos os seus familiares, amigos e companheiros”, escreveu o presidente Lula em publicação no X.

O companheiro João Paulo Pires de Vasconcelos, metalúrgico, um dos fundadores do PT em Minas e da CUT, foi um companheiro com quem convivi muitos anos, inclusive foi deputado constituinte comigo em 1987 e 1988.



João Paulo teve intensa atividade ao lado dos trabalhadores, da… — Lula (@LulaOficial) August 23, 2024

Em 1978, João Paulo comandou uma das primeiras greves realizadas no Brasil durante a vigência do Ato Institucional nº 5 (AI-5), que, decretado 10 anos antes pelo General Costa e Silva, representou o momento mais duro da ditadura militar e permitia aos governantes punir de forma arbitrária quem era considerado “inimigo” do regime.

Na década de 1980, o ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos foi também um dos criadores da Articulação Nacional dos Movimentos Populares e Sindicais (Anampos), ao lado de Frei Betto, entre outros nomes, e tornou-se o primeiro presidente da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais (CUT/MG).

A bancada do PT na Câmara emitiu nota de pesar. “Sua atuação ao longo de décadas contribuiu para a formação de muitas lideranças, que se espelharam em seu exemplo de militância e de defesa dos interesses nacionais e populares”, diz trecho do comunicado.

Escrito pelo também sindicalista Kleber William de Souza, o livro intitulado “João Paulo Pires de Vasconcelos – Documentos e fatos de um sindicalista ativo e atuante” foi lançada em 2015. A obra retrata a visão crítica de João Paulo sobre questões do mundo dos trabalhadores e da política, como o golpe de 1964, condições degradantes de trabalho e o comportamento do empresariado brasileiro.