A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) irá disponibilizar vacinas contra a raiva para cães e gatos neste sábado (24/8), das 8h às 17h. Devem receber a dose os animais com idade a partir de três meses de idade. Fêmeas gestantes também podem se vacinar. Os tutores podem conferir os endereços completos de todos os 260 postos de vacinação que podem ser consultados no portal da PBH (clique aqui para acessar a lista).





Neste ano, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), na Região Norte, e os cinco Centros de Esterilização de Cães e Gatos (CECG), nas regiões Barreiro, Leste, Oeste, Noroeste e Venda Nova, terão ambientes reservados para a imunização dos gatos mais ariscos. A estratégia, segundo o Executivo municipal, é para garantir a segurança desses felinos.

Haverá vacinação gratuita no Centro Veterinário da UniBH, de forma gratuita, mediante apresentação de documento de identificação do tutor e cartão de vacina do animal. Os atendimentos acontecem das 8h às 17h e serão realizados por ordem de chegada. Após a imunização, os animais precisam de repouso, com água e alimentação disponíveis.



A Secretaria Municipal de Saúde reforça a recomendação para que os cães sejam levados aos locais com guia ou coleira. Já os gatos devem ser transportados em gaiolas ou caixas específicas. Cabe destacar que a condução dos pets deve sempre ser feita por adultos.

