O corpo do idoso Ricardo da Costa Pereira, de aproximadamente 70 anos, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (23/8), dentro de uma galeria debaixo do Viaduto do Barreiro, na Avenida Tereza Cristina, em Belo Horizonte.





Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, o homem sofreu uma pancada na cabeça e ficou bastante machucado. O corpo estava caído em uma área de escape de água de chuva.





As suspeitas são de que Ricardo foi assassinado com um objeto contundente, como uma pedra, um pedaço de pau ou uma barra de ferro. Ele apresentava ferimentos graves no rosto.





O idoso estava com duas pedras de crack, um cachimbo e duas munições no bolso. Ainda não se sabe a motivação para o crime e nem quem seria o autor. As investigações estão a cargo dos policiais da Delegacia de Homicídios do Barreiro. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).