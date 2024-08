Quem ficou animado ao assistir a Rebeca Andrade nas competições de ginástica artística nas Olimpíadas de Paris, pode ter uma nova oportunidade para integrar uma equipe competitiva. Isso porque o projeto de Ginástica Artística da UFMG está em busca de novas atletas para a pré-equipe feminina do esporte. O processo seletivo será feito por meio de uma seletiva de duas etapas no prédio da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO), localizado no campus Pampulha.







Para entrar na seletiva é necessário cumprir alguns requisitos como ter disponibilidade de fazer aulas durante a tarde e ter nascido entre janeiro de 2016 e dezembro de 2018. Com isso, as meninas devem completar 6, 7 ou 8 anos em 2024.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

As inscrições para participar do processo devem ser feitas no site de ingressos ‘sympla’ até o dia 30 de agosto. Ao se inscrever, a atleta deverá escolher entre os horários de 13h, 14h ou 15h e pagar uma taxa de R$ 5,00.

A primeira fase da seletiva será no dia 31 de agosto (sábado), a partir das 13h. Nessa parte do processo ocorrerão testes físicos com avaliação de coordenação, força e flexibilidade. A segunda fase será realizada apenas com as meninas que forem aprovadas na primeira fase, o resultado será divulgado até o dia 6 de setembro. Nesse momento, as futuras ginastas serão avaliadas enquanto participam de aulas práticas no ginásio no turno da tarde.

As participantes deverão comparecer à seleção de cabelos presos e vestidas com short de malha e top ou collant, levar garrafinha de água e levar o documento de identidade.

Ginástica Artística da UFMG

O Projeto de Extensão em Ginástica Artística é organizado pelo Centro de Extensão (CENEX) da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) da UFMG. O projeto tem 30 anos de tradição e oferece atividades para crianças, jovens e adultos a partir de 4 anos de ambos os sexos. O objetivo é promover a prática da Ginástica Artística em um ambiente educativo, prazeroso e social.

De acordo com os organizadores do projeto, a ginástica artística abrange uma ampla gama de movimentos que favorecem o desenvolvimento humano. A prática também visa proporcionar uma formação integral aos seus participantes, abrangendo aspectos intelectuais, morais, sociais e psicofísicos por meio da prática da ginástica artística.

Serviço: