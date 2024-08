No CT Amigos do Esporte, tanto crianças a partir de 7 anos quanto adultos podem fazer aulas de Ginástica Artística

A edição de 2024 das Olimpíadas terminou nesse domingo (11/8) com a cerimônia de encerramento e o legado das competições deste ano já deixa marcas. Na ginástica artística, o Brasil conseguiu conquistar o segundo ouro desta edição de Paris das olimpíadas. Como reflexo, a busca e o interesse pelo esporte cresceu. Além do ouro conquistado pela atleta Rebeca Andrade, a modalidade também conseguiu um bronze pela disputa feminina em equipes e duas pratas, conquistadas também por Rebeca. Em meio a prêmios da ginástica brasileira, responsáveis por espaços que oferecem ginástica artística em Belo Horizonte relatam aumento no interesse pela modalidade e procura por aulas experimentais.





O ‘espírito olímpico’ é um fenômeno observado por Tiago Gusmão, dono do Centro de Treinamento Amigos do Esporte, que já conta com seis unidades em BH e Contagem. De acordo com o profissional, a olimpíada é para os centros de treinamento o que o Natal é para os lojistas. “A olimpíada mostra muitos pontos que a gente não vê normalmente e isso contribui bastante para o crescimento da ginástica artística. Quando chega esse período, a gente já se prepara para receber mais alunos, esse ano a gente investiu mais no marketing, nos profissionais e no espaço para receber essa procura. E, de fato, a gente vem tendo uma procura gigantesca. Nós estamos com muitos alunos experimentais e muitas turmas já se encerrando”, conta o profissional.





Só nos sete primeiros dias do mês de agosto, o Centro de Treinamento já teve 339 marcações de aulas experimentais. O valor quase alcança o registrado em todo o mês de junho, que foi 385 aulas, e é maior que o de julho, que registrou 289 agendamentos. O espaço projeta que as marcações devem crescer ainda mais até o fim do mês. Com isso, a previsão do CT é que os agendamentos de aulas experimentais cheguem a 1501 marcações, o que representaria um aumento de cerca 419% em relação ao mês anterior.

Com a história ligada aos Jogos Olímpicos, o Centro de Treinamento Amigos do Esporte surgiu em meio ao pós-olímpico de 2016. A escola foi criada em agosto do ano em que as olimpíadas aconteceram no Rio de Janeiro. O CT começou em um espaço do Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH). “Eu tive a oportunidade de começar o projeto dentro de uma sala, de uma faculdade, que tinha uns materiais velhos, que eu literalmente costurei à mão, e aí quando eu abri a seletiva, o meu telefone disparou.”

Tiago Gusmão, formado em educação física e dono do CT Amigos do Esporte, celebra efeito das olimpíadas no esporte Tulio Santos/EM/D.A.Press. Brasil





A princípio Tiago Gusmão tinha interesse de que o espaço fosse apenas para treinar para competições, mas com o tempo e alguns pedidos veio a ideia de montar uma escola de ginástica. “As pessoas começaram a falar assim: ‘pô, minha filha não quer ser uma atleta profissional, mas ela quer praticar’. Aí eu falei assim: 'poxa, é verdade'. Na época eu consegui, fiz um preço acessível, que é um dos pilares do CT. A gente tenta ter um preço acessível. E a escolinha bombou. Então, em dois meses, eu já tinha 200 alunos. Aí eu fui crescendo o negócio, saí da faculdade, comecei a alugar lojas na rua e a fazer um negócio normal, porta de loja. E hoje a gente tem os ginásios, que foram crescendo gradativamente”, conta.





Hoje o Centro de Treinamento Amigos do Esporte conta com mais de 3 mil alunos nas seis unidades. Os ginásios possuem duas modalidades de aula: o Projeto Escola e o Projeto Atleta. O Projeto Escola tem turmas para todas as idades, a partir dos 3 anos. O valor da matrícula é R$ 110 e a mensalidade é R$ 229,90. Já o Projeto Atleta é para meninas de até 7 anos. Nessa modalidade é feita uma seletiva e as melhores alunas têm as aulas custeadas pelo próprio Centro de Treinamento. As ginastas que participam desse projeto são as que treinam para competições.





O aumento na procura pela ginástica artística também é muito evidente para Rubya Rodrigues, professora de educação física e responsável pelo Fluare Escola de Ginástica. “Já é esperado que depois da pausa de férias aconteça um aumento na procura pela atividade por conta das férias. Mas nessa volta de recesso eu percebi um aumento ainda maior na procura pelas nossas atividades. Existe esse ciclo de competições olímpicas e sempre que a ginástica está em evidência, como agora na olimpíada deste ano, normalmente vem aquele boom de alunos e de procura pelas aulas”, esclarece.





A professora conta que, na volta do recesso de julho, observou um aumento de pelo menos 50% nas matrículas para a ginástica. A Fluare Escola de Ginástica, localizada no bairro Santa Lúcia, na região Centro Sul de BH, foi criada no ano passado e oferece aulas para crianças de 2 a 12 anos. Os interessados podem agendar uma aula experimental no site ou no WhatsApp da escola. O espaço possui aulas pela manhã, tarde e noite, de segunda a sábado.

Outro lugar que oferece ginástica artística em Belo Horizonte é o Minas Tênis Clube. O espaço está com as inscrições abertas para categoria de base de todos os esportes oferecidos, incluindo a ginástica artística, até o dia 18 de outubro. De acordo com o departamento de cursos e de ginástica do clube, o espaço opera atualmente com 100% de ocupação.

Onde fazer ginástica artística em BH?





Centro de Treinamento Amigos do Esporte





Ginásio Buritis





Rua Desembargador Amílcar de Castro s/n em frente ao número 140. Bairro Estoril - Belo Horizonte.

Contato: 31 97114-4518





Ginásio Padre Eustáquio





Rua Curral Del Rei 645.

Bairro Padre Eustáquio - Belo Horizonte.

Contato: 31 98217-1101





Ginásio Pampulha





Rua Mansueto Filizzola 305.

Bairro Santa Amélia - Belo Horizonte.

Contato: 31 98114-2626





Ginásio Castelo





Avenida Miguel Perrela 90.

Bairro Castelo - Belo Horizonte.

Contato: 31 97195-4551





Ginásio Santa Inês





Rua Conceição do Pará 318.

Bairro Santa Inês - Belo Horizonte.

Contato: 31 99075-8560





Fluare Escola de Ginástica





Rua Kepler, 147

Bairro Santa Lúcia - Belo Horizonte

Contato: (31) 987793137





Ginásio do Minas Tênis Clube





Rua da Bahia, 2.244

Lourdes - Belo Horizonte/MG

Contato: (31) 3516-1000