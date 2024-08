Menina foi levada com ferimentos nas pernas para o Hospital Municipal de Contagem

A polícia procura pelo homem, de 32 anos, que abandonou a filha, de 5, depois de um acidente de moto no Bairro Novo Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





O homem é suspeito de conduzir a motocicleta, embriagado, e com a criança na garupa, causar o acidente e abandonar a menina ferida na rua durante a madrugada desse domingo (11/8), no Dia dos Pais.





Segundo a Polícia Militar, o homem tem o costume de buscar a filha a cada 15 dias na casa da mãe. Na noite de sábado, pai e filha foram para um churrasco, onde o homem bebeu e pegou a direção novamente. Em determinado momento, ele e a criança caíram da moto.





Depois do acidente, o homem fugiu e deixou a filha com ferimentos nas pernas no local. Populares levaram a menina até a casa da avó paterna, onde o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a criança para o Hospital Municipal de Contagem.





Em contato com a polícia, a avó da menina disse que não sabia onde o pai da criança estava, mas que ele teria pedido para que conhecidos resgatassem a filha. A mãe da menina informou aos militares que está há dois anos separada do suspeito.

Em nota, o Serviço Social Autônomo de Contagem (SSA) informou que a menina deu entrada no Centro Materno Infantil de Contagem (CMI) por volta das 4h da madrugada do domingo, onde recebeu atendimento da equipe médica multiprofissional, sendo constatadas lesões no pé, mas sem qualquer fratura.





A criança passou por cirurgia para tratar as lesões, correndo tudo bem. "O estado de saúde atual é estável, seguindo sob cuidados médicos, enquanto aguarda avaliação dos especialistas e do Serviço Social para definição da alta".





A polícia fez rastreamento na região, mas o homem ainda não foi localizado. A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

