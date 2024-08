Um homem, de 21 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo na cabeça na tarde desse domingo (11/8), no bairro Petrolândia, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída em via pública com ferimentos de disparos de arma de fogo concentrados na cabeça. A equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte do rapaz no local do crime.





Amigos do jovem relataram à polícia que estavam com o rapaz na rua quando dois indivíduos em uma moto se aproximaram, o garupa desembarcou e atirou contra a vítima. As testemunhas não souberam apontar uma possível motivação para o crime.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou dois disparos nas costas, dois no braço esquerdo, um no braço direito, dois nos ombros e vários ferimentos não contabilizados na cabeça.





Ainda de acordo com a polícia, há um registro de ocorrência com o nome da vítima por um atrito verbal com uma mulher, mas a envolvida não foi localizada.





O corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado.