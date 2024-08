Um advogado de 47 anos, suspeito de atirar em duas pessoas depois de uma discussão em um bar em Betim, na Grande BH, no início da madrugada deste domingo (11/8), foi preso pela Polícia Militar (PM). O estabelecimento comercial onde ocorreu a confusão está localizado na Avenida Arthur da Silva Bernardes, no Bairro Vargem Alegre, perto da PUC Minas. As vítimas são uma mulher grávida, de 24 anos, e um jovem, de 22.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, um dos seguranças do espaço relatou ter presenciado o início de uma briga. O advogado foi retirado do bar, mas tentou acessar o interior do espaço por três vezes, sendo impedido em todas as ocasiões, narra o registro policial.

Com isso, o suspeito teria pegado uma arma dentro do carro estacionado nas proximidades e invadido o bar, “efetuando vários disparos de arma de fogo”.

Conforme a PM, o rapaz de 22 anos ficou ferido no rosto e tórax. Já a mulher, que está no segundo mês de gestação, foi atingida na mão esquerda. As duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Betim.

O advogado também ficou ferido durante a briga. Ele recebeu atendimento médico na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Norte. Depois, a prisão foi ratificada na delegacia, e ele está custodiado no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional de Betim. Nesta segunda-feira (12/8), às 17h30, acontece a audiência de custódia.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e recolheu alguns projéteis que foram deflagrados, além de vistoriar o veículo do advogado. O automóvel foi posteriormente entregue ao irmão do suspeito na sede do 33º Batalhão da Polícia Militar.

A reportagem procurou a defesa do suspeito, que afirmou que irá se manifestar após a audiência de custódia. O espaço segue aberto.