Um jovem de 21 anos foi preso nesse sábado (10/8) pela Polícia Militar sob suspeita de ter estuprado a cunhada, de 17, no distrito de São Sebastião das Águas Claras, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela teria ficado em poder do agressor por cerca de duas horas, escapou nua e pediu socorro na rua.

Os militares foram acionados pela manhã. Conforme a PM, a vítima relatou que mora sozinha e estava dormindo, quando foi surpreendida pelo cunhado. Conforme o relato da adolescente, o homem entrou no quarto e avançou sobre ela, puxando e rasgando suas roupas. Ela foi mordida em várias partes do corpo.

Além disso, ainda de acordo com a vítima, para impedi-la de pedir socorro, o suspeito apertou o pescoço e tampou a boca dela — momento em que teria consumado o ato sexual forçado.

O rapaz, então, teria a deixado por um breve momento e mexido na gaveta de talheres na cozinha, que acabou caindo e espalhando facas no chão. Narra a ocorrência que ele pegou uma delas e voltou para agredi-la. A vítima disse que sua cabeça foi batida contra a pia e a geladeira. Depois, o cunhado tentou estrangulá-la e fez ameaças caso ela o denunciasse.

Após um descuido do jovem, a cunhada disse que fugiu nua ao sair do imóvel pela porta da cozinha e pular um muro. Na rua, ela começou a gritar por socorro e foi amparada por vizinhos.

O suspeito, que havia fugido, foi localizado em uma rua próxima depois de denúncias de populares à PM. O homem foi encontrado caído no chão, ensanguentado e com vários hematomas pelo corpo depois de ser linchado. As pessoas envolvidas nas agressões contra o jovem rapidamente deixaram o local assim que viram os policiais se aproximando. Ele foi encaminhado para atendimento hospitalar.

A vítima foi inicialmente atendida na UPA do Bairro Jardim Canadá, sendo transferida ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes, em Nova Lima, com lesões provocadas por mordidas na face, no braço, no pescoço e na mão, além de cortes superficiais na região da mama e cabeça, além de diversos hematomas.