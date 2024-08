Cerca de 200 passageiros tiveram seus voos cancelados e enfrentaram horas na fila neste domingo (11/8) no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Grande BH. O motivo para o cancelamento de três voos da companhia aérea Azul seria o mau tempo em Viracopos, no interior de São Paulo.

Uma passageira que estava em um desses voos conversou com a reportagem do Estado de Minas. Ela é vendedora, mas prefere não se identificar.

“O piloto foi profissional, não arriscou pousar com tempo ruim. Mas no aeroporto foi um caos para ter respostas. Ficar sete horas na fila para ser realocada é uma falta de respeito com o cliente”, desabafou. “Entendo que a segurança sempre vem em primeiro lugar, mas sete horas em uma fila é vergonhoso”.

A passageira disse que ia de Salvador, na Bahia, para Campinas, no interior de São Paulo. Por causa do mau tempo, o voo foi desviado para Confins. Ela diz que estava desde 6h30 no aeroporto, com previsão de chegar ao destino à 1h da madrugada desta segunda-feira (12/8).

A vendedora conta que, ao desembarcar, teve que enfrentar duas filas. “Não sabiam dos cancelamentos, inicialmente. Falavam que tínhamos que esperar. Os passageiros começaram a brigar. Aí chegou uma moça que começou a resolver as coisas. Mas, até ela chegar, ninguém sabia resolver”.

A passageira diz que, depois de horas, a maioria dos passageiros foi realocada em outros voos. “Depois de muita reclamação e demora, realocaram e disponibilizaram almoço também”.

Em nota, a Azul Linhas Aéreas disse que os cancelamentos ou desvios para outros aeroportos decorreram do mau tempo em Campinas. Conforme a companhia, os clientes afetados estão recebendo assistência. Leia na íntegra:

"A Azul informa que, devido às condições climáticas adversas em Campinas (SP), neste domingo (11), os voos com origem ou destino ao aeroporto de Viracopos foram afetados, seja com cancelamento ou desvio para aeroportos alternativos.

Os clientes impactados receberam toda a assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e foram reacomodados em outros voos.

A Azul lamenta eventuais transtornos causados aos Clientes e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Companhia".