Um grave acidente entre dois caminhões, próximo ao Km 561, em Itaguara, na Grande BH, interdita os dois sentidos da BR-381, neste domingo (11/08). A batida aconteceu na pista sentido São Paulo.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





De acordo com a Arteris, concessionária que administra este trecho da via, às 14h, somente a faixa da esquerda, em Itaguara, no sentido São Paulo, permanece interditada para os procedimentos de limpeza da via. Há 6,5 km de fila nesse sentido.

Leia também:





Já no sentido Belo Horizonte, as faixas esquerda e central estão interditadas, mas não há lentidão.

?Atualização:



?Somente faixa esquerda permanece interditada no km 561,1, em Itaguara/MG, sentido São Paulo, para procedimento de limpeza da via.



????No momento, há 6,5 km de fila.



?No sentido Belo Horizonte, faixas esquerda e central estão interditadas. Não há lentidão. https://t.co/I1K5QGMcLE — Arteris Fernão Dias (@Arteris_AFD) August 11, 2024





O Estado de Minas procurou a Arteris e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para saber se há vítimas, mas ainda não obteve retorno.