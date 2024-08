Fogo começou em um dos quartos do imóvel onde estavam as vítimas

Um incêndio em uma casa no Bairro Monte Sião, em Montes Claros, no Norte de Minas, deixou duas crianças, de 4 e 10 anos, gravemente feridas no início da madrugada deste domingo (11/8), informou o Corpo de Bombeiros. Os militares receberam o chamado por volta de 1h30.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Conforme a corporação, o fogo começou em um dos quartos do imóvel onde estavam as vítimas. As crianças sofreram queimaduras de terceiro grau e foram resgatadas pelos vizinhos, que quebraram a janela do quarto para acessar a casa e retirá-las do local.

Em outro cômodo dormiam um adolescente 12 anos e a tia dele, de 27. Os militares não informaram se eles tiveram algum tipo de ferimento ou apenas inalaram fumaça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou as vítimas para um hospital de referência em queimaduras.

Chamas atingiram todos os cômodos

Quando as guarnições chegaram, o fogo já havia se propagado por todos cômodos da residência, gerando chamas altas e muita fumaça. O forro da residência derreteu e parte do telhado, composto por madeira e telha colonial, desabou, conforme informou a corporação.

Os militares levaram cerca de uma hora para pôr fim ao incêndio, gastando em torno de 5,5 mil litros de água. A perícia da Polícia Civil também foi acionada para avaliação do local. A causa do incêndio ainda será apurada.