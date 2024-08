Monte Verde, localizada no Sul de Minas Gerais, registrou -1,4ºC na manhã desta segunda-feira (12/8). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o distrito mineiro registrou a temperatura mais baixa do país.

Ainda no Sul de Minas, Maria da Fé também registrou temperatura negativa, com -0,2ºC às 6h. Caldas, da mesma região, registrou 0,1ºC no mesmo horário. Já São Sebastião do Paraíso, Bambuí e Passa Quatro registram 2,9ºC, 3ºC e 3,2ºC respectivamente.

São Joaquim (SC) e Campos do Jordão (SP) também registram baixas temperaturas, com -1,2ºC e -0,4ºC, respectivamente. As regiões Sul e Sudeste enfrentam uma onda de frio, que deve acabar nesta semana.

Em Minas, embora as mínimas estejam baixas, as máximas seguem elevadas à tarde, mantendo grande amplitude térmica, característica típica do inverno marcada pela diferença térmica ao longo do dia. A massa de ar frio e seco mantém condições favoráveis para formação de geada no Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Oeste e Triângulo e Alto Paranaíba.

Nesta segunda (12), a previsão é de tempo seco em 95% do estado, onde há alerta amarelo para baixa umidade do ar, quando há baixo risco à saúde. Apenas 40 cidades mineiras não estão sob alerta.

Cidades mais frias do país até 7h desta segunda (12/8)