A manhã desta segunda-feira (12) começou gelada em Belo Horizonte, um dia depois da capital registrar o dia mais frio do ano nesse domingo do dia dos pais (11/08). De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima de hoje foi de 12°C, com sensação térmica de 7,1°C, às 5h, na Estação Cercadinho, Região Oeste de Belo Horizonte.



A previsão é de céu claro a parcialmente nublado no restante do dia. À tarde, a temperatura pode chegar aos 27°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 25%.

Com a baixa umidade, a recomendação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é que as pessoas bebam bastante líquido, evitem exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usem hidratante para pele, umidifiquem o ambiente e não façam atividades físicas.

Segundo o meteorologista Ruibran dos Reis, a baixa umidade é comum nesta época do ano, principalmente no Triângulo, no Alto Paranaíba, na Região Oeste e parte da Região Central de Minas Gerais. Em relação ao índice, ele reforça a necessidade de se ter cuidados com a saúde.

“A umidade relativa do ar a 12% já é considerada um nível de deserto. Este é um estado de alerta. As pessoas com rinite e sinusite, por exemplo, sofrem nesta época. O ideal é se hidratar bastante e evitar atividades físicas de 10h às 16h, quando a umidade relativa do ar se encontra mais baixa”, diz o especialista.

