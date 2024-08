com 117 leitos, centros de cirurgia e de Terapia Intensiva e R$ 250 milhões investidos, moradores de bh também poderão usufruir da estrutura, pelo fácil acesso

Com cerca de R$ 250 milhões em investimentos, a rede hospitalar Mater Dei inaugura, nesta sexta-feira (23/8), uma unidade no Vila da Serra, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O novo hospital conta com 117 leitos, centros de cirurgia, Centros de Terapia Intensiva (CTI) e consultas médicas em todas as 40 especialidades oferecidas pela rede.

A edificação ocupa uma área total de 21 mil metros quadrados e foi construída com a técnica de retrofit, para requalificação da estrutura já existente, com o uso de metal, concreto e fibra de carbono. A unidade é considerada “premium” por utilizar modernas técnicas de arquitetura, com acabamentos especiais para o ambiente hospitalar.

O novo Mater Dei terá serviço completo de hotelaria. “Fomos além das questões simples de hotelaria, investimos em quartos amplos com poltronas aconchegantes para os visitantes e arquitetura especializada”, ressalta o CEO da Rede Mater Dei, José Henrique Salvador. “Teremos um pronto-socorro com capacidade para atender mais de 500 pacientes por dia. Além disso, uma maternidade, pediatria, cardiologia, oncologia e ortopedia muito robustas que serão nossos pilares”, afirma.

A unidade conta com um Núcleo Especializado em Medicina Esportiva e Medicina Preventiva, além de equipe de ortopedia 24 horas. “Todos os serviços ofertados nas unidades Mater Dei de Belo Horizonte – Santo Agostinho e Contorno –, incluindo unidades de terapia intensiva (UTI) adulta e pediátrica 24h, e serviços obstétrico e de maternidade especiais, estarão disponíveis em Nova Lima”, enfatiza a médica Flávia Mendes Lima Freire, gestora da nova unidade hospitalar.

O CEO ainda destaca a tecnologia “de ponta” utilizada nas máquinas para ressonância magnética, tomografia computadorizada, endoscopia, colonoscopia, ultrassonografia e exames cardiovasculares, ultrassom ginecológico e densitometria óssea. “São os melhores aparelhos do mundo, tudo que há de mais moderno em tecnologia hospitalar”, afirma.

A abertura da nova unidade representa a contratação direta de 2 mil funcionários, entre enfermeiros, nutricionistas, técnicos e pessoal administrativo, além de médicos e fisioterapeutas.



Demanda





A unidade em Nova Lima atende a um público que vive na cidade ou que se desloca para lá em função das atividades minerárias e comércio de serviços. Com localização estratégica entre Belo Horizonte e Nova Lima, próxima à rodovia MG-030, foi planejada para atender à população dos bairros Vale do Sereno, Vila da Serra e dos diversos condomínios do município de Nova Lima, além daqueles que moram em bairros próximos à região, em Belo Horizonte.

“O deslocamento até Belo Horizonte representava uma dificuldade para este público, nesse sentido, vimos que era importante ter um equipamento hospitalar complementar mais próximo”, completa o CEO, José Henrique Salvador.



Expansão





A primeira unidade da Rede Mater Dei de Saúde, o Hospital Mater Dei Santo Agostinho, foi inaugurada em 1980. O número de hospitais mais que triplicou de 2021 para 2024, saindo de três em Belo Horizonte para dez unidades hospitalares espalhadas pelo país. Além das localizadas na capital mineira, há uma em Betim-Contagem, na Grande BH; uma em Salvador, na Bahia; uma em Feira de Santana, também no estado baiano; duas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro; uma em Goiânia, no estado de Goiás; e a mais nova, em Nova Lima.

Até o momento, a rede conta com cerca de 9 mil colaboradores e mais de 2.200 leitos disponíveis. Uma unidade em São Paulo está prevista para ser inaugurada em 2028. A sede será administrada em conjunto com a holding de hospitais da Bradesco Seguros, a Atlântica.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Oliveira