A Polícia Civil finalizou o inquérito que investigou um esquema de desvio de combustível na Prefeitura Municipal de João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais. Quatro suspeitos foram indiciados, dos quais três estão presos preventivamente desde julho deste ano.

Entre os indiciados estão servidores públicos municipais e funcionários de um posto de combustível, que agora enfrentam acusações de peculato-desvio, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica e associação criminosa.





As investigações, conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil em João Pinheiro, revelaram que o grupo estava envolvido em abastecimentos fraudulentos realizados nos dias 28 de junho, 2, 10 e 12 de julho deste ano.





O esquema, segundo a PC

Conforme apurado, os suspeitos usavam requisições de abastecimento fraudadas para desviar combustível da Prefeitura, utilizando o material em benefício próprio. As guias de abastecimento utilizadas no esquema foram subtraídas do próprio órgão municipal, o que destacou a sofisticação da operação criminosa.





O esquema era executado sempre no período noturno, envolvendo o abastecimento irregular de galões em um posto de combustível. Para transportar os galões, os envolvidos utilizavam um carro particular, o que despertou suspeitas, já que o veículo não pertencia à frota oficial da Prefeitura.





Outro ponto revelado pela investigação foi uma grave falha no procedimento de abastecimento no posto. O frentista, também envolvido no esquema, realizava o serviço sem seguir os protocolos adequados, iniciando o abastecimento assim que o veículo chegava, sem verificar devidamente as requisições apresentadas.





Com a conclusão do inquérito, o caso será encaminhado à Justiça, e os acusados poderão responder pelos crimes citados.





A PC não divulgou os nomes dos indiciados. O espaço está em aberto para a defesa dos acusados.