Uma BMW branca está chamando a atenção de quem frequenta a Avenida Miguel Perrela, no bairro Castelo. Segundo lojistas locais, o carro de luxo está abandonado há quase duas semanas e já acumula muita poeira.





Segundo relatos, algumas peças do veículo foram roubadas. “Já levaram os dois retrovisores e, se continuar nesse ritmo, devem roubar mais coisas também, as rodas por exemplo. É só questão de tempo”, afirma um atendente que trabalha na região.





Uma recepcionista que também trabalha no local disse que a BMW estava estacionada em outro ponto da avenida e que “desceram com ela” para onde se encontra no momento. Ela conta ainda que algumas pessoas chegaram a perguntar sobre o veículo no estabelecimento. A polícia foi chamada, mas informou que a situação do carro está regular.





Segundo a Polícia Militar, os documentos do carro de luxo estão em dia e ele teria sido abandonado após sofrer uma batida na via. O proprietário é um senhor, mas quem se apresentou à polícia como responsável foi uma mulher, esposa do dono do veículo. Ela afirmou a um jornal local que irá retirar a BMW do local ainda hoje.





Deja vú

Há menos de um mês um caso semelhante também ocorreu na Avenida Raja Gabaglia, Bairro Cidade Jardim, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. No dia 27 de julho, uma BMW prata, também sem queixa de furto ou roubo, foi abandonada após o condutor do veículo bater no canteiro da via e fugir do local.





No mesmo dia, a esposa do dono da BMW compareceu no local e informou que o marido estava em casa, indisposto devido ao acidente. Ela assinou a liberação do veículo que foi levado por um guincho.