Um caminhão carregado com bebidas tombou sobre um carro que estava estacionado em uma avenida de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira (21/8). De acordo com informações da Polícia Militar a ocorrência ainda está em andamento e policiais militares já estão no local.

O acidente aconteceu no Bairro Cabeceiras, próximo a uma subestação da Copasa, por volta das 10h. O caminhão estava carregado com bebidas que caíram pela calçada e via pública. Apesar do caminhão ter tombado sobre um carro, outros veículos também chegaram a ser atingidos durante o acidente. A Polícia Militar ainda não tem informações sobre a dinâmica do acidente.

A Polícia Militar informou ainda que o motorista do caminhão ficou ferido e teve que ser atendido pelo Serviço Móvel de Urgência (SAMU). Além dos militares, a Guarda Civil Municipal também acompanha o acidente.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos