Um acidente envolvendo um ônibus deixou ao menos 20 pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (21/8), na Avenida Brasil, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.







Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do coletivo, que seguia sentido Centro, perdeu o controle direcional e bateu em um imóvel.





A principal suspeita é que uma falha mecânica na barra de direção tenha impedido o condutor de frear. No momento do impacto, o ônibus transportava cerca de 50 passageiros, sendo 35 sentados e 15 em pé.







As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o local, onde realizaram a triagem e atendimento das vítimas.





No total, 20 pessoas precisaram de atendimento, sendo 19 com ferimentos leves e uma com ferimentos moderados. O Corpo de Bombeiros Militar prestou suporte na triagem das vítimas, além de isolar a área afetada e preservar a cena para evitar riscos adicionais.





A estrutura frontal do imóvel sofreu danos significativos, comprometendo sua estabilidade. A Defesa Civil foi acionada para avaliar a segurança do local, enquanto a Polícia Militar e agentes de trânsito gerenciavam o tráfego na área. A perícia também foi realizada para apurar as causas do acidente.







Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que, após a finalização da perícia e apuração da causa do acidente, "tomará com rigor as medidas cabíveis".

Ainda segundo a administração municipal, até as 11h40, dos dez pacientes que deram entrada no Hospital de Pronto-Socorro, sete foram atendidos e liberados. Os outros três seguem estáveis e sob cuidados médicos.

Cinco pessoas também deram entrada na UPA Norte, e três já receberam alta médica. Os outros dois seguem estáveis.

"Ninguém em estado grave ou correndo risco de morte", complementou a prefeitura na nota.

