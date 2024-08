O corpo de Diana Ribeiro de Almeida Oliveira, de 37 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (20/8), ao lado de um campo de futebol no Bairro Santinho, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela foi morta com várias facadas quando se dirigia para a padaria onde trabalhava. O ex-marido dela, Márcio Ribeiro de Souza Oliveira, enviou uma mensagem à filha mais velha, de 21 nos, confessando o crime e dizendo que iria se entregar, o que ainda não aconteceu.





Diana era mãe de três. Além da filha de 21 anos, ela tinha um adolescente, de 17 anos, e uma outra filha, de apenas seis anos. O garoto saiu de casa naquele dia por volta das 6h, duas horas depois de quando a mãe deixava a residência para ir trabalhar. No caminho da escola, passando pelo campinho, ele viu uma grande movimentação. Seguiu o caminho para a escola e, quando chegou lá, contou à diretoria o que tinha visto e pediu para que a diretora o acompanhasse até o local, pois temia ser a sua mãe.

No campo de futebol, constataram que o corpo era realmente de Diana. Pouco depois chegou a filha mais velha, chorando muito e contando sobre a mensagem que tinha recebido do pai e que foi repassada à Polícia Militar e Polícia Civil. A suspeita é que o homem não aceitava a separação, decidida por Diana há três semanas, quando pediu que Márcio saísse de casa.

Sem pistas





Diana e Márcio havia se mudado do Norte de Minas para Belo Horizonte no final de 2023. O casal era tranquilo, segundo os vizinhos, que nunca testemunharam brigas ou discussões entre eles. Mas, há três semanas, Diana pediu que ele deixasse a casa, o que aconteceu. Segundo as pessoas que se relacionavam com Márcio, ele não aceitava a separação.





A Polícia conseguiu uma filmagem, de uma câmera de vídeo da padaria onde a mulher trabalhava, na tarde de segunda-feira (19/8), que mostra Márcio entrando e saindo da padaria. Queria saber de Diana, o horário que chegava e que saía. Nesse dia, ela saiu mais cedo.





O questionamento feito por Márcio leva a polícia a concluir que o crime foi premeditado. Ele está sendo procurado, mas existe a esperança de que se apresente, uma vez que havia dito isso no recado enviado à filha mais velha.