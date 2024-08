Homem se apresentou à Polícia Civil com um advogado e acabou preso





Um homem foi preso após ser denunciado por tortura contra a própria mulher em Rio Paranaíba, na Região do Alto Paranaíba. A prisão ocorreu na terça-feira (13/8), depois que a vítima procurou ajuda e relatou ter passado 24 horas sob violência do companheiro, motivada por ciúmes.

A tortura começou na sexta-feira (9/8), quando o homem, movido por suspeitas de traição, teve um acesso de raiva. Ele chegou a atirar com arma de fogo em direção à mulher, sem acertá-la, como forma de intimidação.

As agressões se intensificaram com socos, chutes e ameaças de morte com uma tesoura. O suspeito chegou a cortar o cabelo da mulher. O tormento durou até o dia seguinte.

Após conseguir deixar a casa, a vítima procurou a polícia. A Delegacia da Mulher solicitou um mandado de prisão, que foi concedido pela Justiça.

Antes que o mandado fosse cumprido nos endereços do suspeito, de 34 anos, ele se apresentou à Polícia Civil acompanhado de um advogado e acabou preso.

