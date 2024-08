Marido morde mulher, faz ameaça e acaba esfaqueado por ela em Minas Gerais

Marido e mulher foram detidos pela Polícia Militar por causa de uma briga que começou com uma mordida do homem e terminou com ele sendo esfaqueado pela mulher, nesta terça-feira (13/8), em Uberlândia.

O caso foi registrado no bairro Mansour, zona oeste da cidade do Triângulo Mineiro. Após um chamado por tentativa de homicídio em um condomínio, o Corpo de Bombeiros e a PM descobriram que o marido, de 31 anos, havia mordido a esposa, de 32 anos, gerando uma briga.





O homem teria bebido e usado drogas e, além da mordida, durante a discussão ele usou uma faca para ameaçar a companheira de morte.

A mulher levou uma faca do esposo, mas revidou as agressões, golpeando o tórax dele. O homem teve o pulmão perfurado, mas estava consciente quando recebeu atendimento dos bombeiros.





Os policiais, ao entenderem a situação, prenderam a mulher. Mas também escoltaram o ferido, que foi internado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). Ele poderá responder pelas agressões e ameaças.