Três pessoas morreram em um acidente na noite de terça-feira (13/8) no quilômetro 462 da BR-262, próximo a Nova Serrana, no Centro-Oeste mineiro, envolvendo duas carretas e dois caminhões.

Quando o Corpo de Bombeiros e o Samu chegaram ao local, as três vítimas já estavam mortas. Outras duas pessoas sobreviveram ao acidente.





As causas do acidente ainda não foram confirmadas. Uma das vítimas, um homem de 79 anos, era o motorista de uma das carretas, com placa de Bicas. Seu corpo ficou preso nas ferragens e foi necessário desencarcerá-lo.

Na mesma carreta estava a segunda vítima, um homem de 43 anos. De acordo com as primeiras informações, ele seria filho do motorista e também precisou ser desencarcerado.

Leia: Evento debate novos marcadores de cardiotoxicidade no tratamento oncológico

Leia mais: Descubra a riqueza cultural dos templos e santuários de Taiwan

Leia também: Por que vale a pena substituir o açúcar refinado por mel na rotina

O motorista do caminhão, com placa de Juiz de Fora, tinha 48 anos e também morreu no local. O veículo estava carregado com alho.

Sobreviveram o motorista do segundo caminhão, com placa de Abadia dos Dourados, que transportava telhas de barro, um homem de 34 anos, e o motorista da segunda carreta, de 39 anos, cujo veículo transportava óleo de soja.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia