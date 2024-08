Um acidente entre ônibus e carreta terminou com uma pessoa morta na madrugada desta quarta-feira (14/8), na BR-040, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus de turismo saiu de Salvador, na Bahia, e seguia sentido São Paulo quando bateu na traseira da carreta na altura do km 500.





O motorista do ônibus ficou preso às ferragens com quadro de parada cardiorrespiratória. Ele foi retirado do veículo e recebeu os primeiros atendimentos no local da batida, mas morreu pouco depois.





O condutor da carreta já estava fora do veículo, sem lesões graves, e foi conduzido até o Hospital São Judas Tadeu.

Com o impacto, a frente do ônibus ficou destruída. Ainda não se sabe o número de passageiros dentro do veículo e não há informações de feridos.





A Polícia Civil foi acionada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanha a ocorrência.





No momento, uma faixa no sentido Belo Horizonte está liberada. O trânsito é lento no local.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia