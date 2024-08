Um homem de 39 anos foi preso pela Polícia Militar em Conselheiro Pena, no Leste de Minas Gerais, na tarde desta terça-feira (13/8). No último sábado (10/8), ele matou a madrasta, de 54, a facadas, na cidade de Serra, no Espírito Santo.

A PM recebeu denúncia informando que o suspeito estava caminhando pela BR-259, nas proximidades do município mineiro, mas ele não foi encontrado. Ao seguir nas buscas, os militares localizaram o homem na praça matriz da cidade.

Durante a abordagem, ele apresentou versões contraditórias sobre o motivo de estar na cidade e, por fim, disse que só falaria na presença do delegado. Ele foi levado, então, à delegacia, quando confessou o assassinato.

Depois de matar a mulher, o homem, que morava no andar de cima, fugiu. A vítima foi achada morta pelo marido logo após ele chegar do trabalho — momento em que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ligou para a polícia.

O suspeito era usuário de drogas, convivia com a madrasta desde a infância e tinha um relacionamento conturbado com ela e o próprio pai. A motivação para o assassinato, no entanto, ainda será apurada na investigação a cargo da Polícia Civil.