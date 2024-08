Uma mulher de 50 anos morreu atropelada na BR-040 na manhã desta terça-feira (13/8), em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O acidente aconteceu por volta das 6h40 na altura do KM 794 da rodovia, informou a Concer. Um motociclista, que parou no acostamento para prestar socorro, acabou atropelado por outro veículo.

A reportagem da TV Alterosa esteve no local e apurou com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) que a mulher havia parado a pick-up no acostamento e saiu do veículo, a princípio, para pegar algum pertence no banco do carona. Ao voltar para o lado do motorista, ela foi atropelada por uma carreta e morreu na hora.

O motorista, de 37 anos, só conseguiu frear cerca de 200 metros do ponto de colisão. Ele foi ouvido e liberado. A rodovia chegou a ficar em meia pista no sentido Belo Horizonte.

No mesmo trecho, outro acidente aconteceu pouco depois, às 7h22. Um motociclista parou para ver o que tinha ocorrido, quando foi atingido por um carro. O rapaz foi conduzido ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) com escoriações leves, onde foi medicado e recebeu alta. A idade dele não foi informada.

A PRF, no entanto, explicou ao Estado de Minas que as diligências para elaboração do laudo pericial estão em curso a fim de confirmar com exatidão a causa e dinâmica dos dois acidentes.