Belo Horizonte vai reforçar o policiamento no entorno do local onde será realizado o evento da Stock Car, na Pampulha. Os treinos e corridas começam nesta quinta-feira (15/8) e seguem até domingo (18/8). Durante os quatro dias, a Guarda Municipal projetou um esquema dedicado ao combate de furtos, agressões, atuação de flanelinhas e outras ações que possam ameaçar a segurança pública.

As ações de policiamento são de responsabilidade da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), mas a Guarda Municipal vai atuar junto no patrulhamento preventivo. Ao todo, serão mil agentes em todos os dias reservados para o festival.

"Uma equipe de 250 guardas municipais estará atuando no local, no sábado, e o mesmo ocorrerá no domingo, quando acontece a última corrida. O restante dos agentes se dividirão ao longo dos outros dias", informou a Guarda por nota.

Durante a corrida, os agentes municipais vão atuar na mobilidade urbana, na segurança viária e na fiscalização do trânsito, em conjunto com os agentes da BHTrans, para evitar que motoristas desrespeitem os desvios e restrições de acesso de veículos. As vias do entorno do Mineirão começaram a ser interditadas na manhã desta terça (13/8). As interdições são realizadas na Avenida Carlos Luz com a Rua Conceição do Mato Dentro e Avenida Antônio Abrahão Caram. Os locais estão sinalizados com faixas e placas informando as mudanças.

Além disso, a Guarda Municipal afirmou que os agentes ficarão encarregados também "de coibir danos ao patrimônio, evitar a ação de vendedores clandestinos (agindo em apoio às equipes da fiscalização), bem como de realizar policiamento preventivo em todo o entorno do evento para evitar furtos, agressões e ameaças, somando forças com a Polícia Militar, responsável pelo policiamento da cidade".

Acessos

Para otimizar a entrada e saída de moradores e participantes do evento, algumas vias nos bairros São José e São Luiz terão os sentidos alterados e algumas linhas de ônibus terão os itinerários modificados.

Para garantir a segurança no cruzamento da Avenida Otalício Negrão de Lima com a Alameda dos Flamboyants, também será implantado um semáforo operacional. Motoristas, pedestres e usuários do transporte coletivo devem estar atentos a faixas que serão afixadas nesses trechos para informar sobre as mudanças.

Apesar de o evento acontecer no entorno da Esplanada do Mineirão, o acesso do público no evento será realizada pela Alameda das Palmeiras, ao lado do Mineirinho. Como haverá restrições de estacionamento na região, recomenda-se o uso de transporte coletivo, táxi, aplicativos ou serviços de transporte fretado.

Transporte

Para atender os participantes da Stock Car, linhas de ônibus que partem das estações de integração terão acréscimo de viagens. As linhas que param na Avenida Antônio Carlos (Estações Mineirão e UFMG) e nas proximidades do Mineirinho são:



Estações da Área Central (Tamoios, Carijós, Rio de Janeiro e São Paulo): 50, 51, 5250, 61 e 63

Estação Pampulha: 50, 51, 52, 63, 64, 67 e 525

Estação Venda Nova: 61, 63 e 64

Estação Vilarinho: 65, 67, 68 e 6350

Estação São Gabriel: 8551, 503 e 504

Estação Barreiro: 6350

Região Centro-Sul: 5106

Outras linhas: 5102, 5250, 5401 e suplementares S53 e S54

No sábado (17/8) e no domingo (18/8), Belo Horizonte ainda contará com a linha especial 5050, com embarques na Savassi e na Área Central e desembarque na Avenida Antônio Abrahão Caram, próximo à portaria da UFMG.

Os ônibus vão sair a cada 15 minutos da Avenida Cristóvão Colombo, 519, a partir das 7h. Na Área Central, terá paradas na Avenida Paraná, 161 (em área externa em frente à Estação Carijós), e na Avenida Santos Dumont, 481 (em área externa em frente à Estação Rio de Janeiro).

Após o evento, os ônibus retornam para as duas regiões a partir das 16h, a cada 15 minutos ou conforme demanda, com a última viagem programada para as 21h. No local de embarque, na Avenida Antônio Abrahão Caram, será implantada uma área de pagamento antecipado, com o Cartão BHBUS ou QR Code no aplicativo BHBus+, não sendo aceito pagamento em dinheiro.

Um ponto de táxi será implantado na Avenida Antônio Abrahão Caram, entre a Alameda das Princesas e a Rua Rebelo Horta, em direção à Avenida Antônio Carlos. O local para embarque e desembarque de veículos de aplicativo também será na Avenida Antônio Abrahão Caram, entre as alamedas dos Coqueiros e das Princesas.

Onde estacionar?

O estacionamento do Mineirinho será permitido apenas para veículos que fizeram a compra antecipada, com entrada pelo portão 1 e saída pelo portão 2, ambas na Avenida Chaffir Ferreira.





Também haverá duas áreas de estacionamento para acesso dos veículos com pessoas que tenham credencial, sendo elas: Avenida Antônio Abrahão Caram, entre a Alameda das Princesas e a Rua Rebelo Horta; e Avenida Presidente Carlos Luz, entre a Rua Conceição do Mato Dentro e a Avenida Alfredo Camarate.

Pedido de suspensão

O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou novo pedido de tutela de urgência para suspender a realização da corrida automobilística por descumprimento da legislação municipal sobre poluição sonora.

O MPF considerou insuficiente a barreira acústica apresentada pelos organizadores para mitigar os impactos dos ruídos nos animais atendidos pelo Hospital Veterinário da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) durante a realização do evento. Serão transferidos do hospital 27 animais, para outras localidades da Grande BH em razão das corridas.

Por meio de nota, os organizadores da corrida afirmaram que "essa é apenas mais uma petição que foi protocolada na demanda temerária já existente, no qual teve negada a liminar para suspensão do evento, posteriormente confirmada no TRF 6".

"As afirmações de que o estudo de mitigação acústica não atendem os limites máximos de ruídos são meras alegações, sem quaisquer provas, totalmente inverídicas, inclusive no tocante ao monitoramento no interior do hospital veterinário e biotérios, o que somente não será realizado, se os nossos técnicos e biólogos forem impedidos pelos funcionários da UFMG. Aliás, o monitoramento será realizado em período integral durante os treinos/corridas, e shows musicais", diz a nota, que acusa o MPF de causar "confusão processual" e um ambiente hostil contra a corrida.

*Estagiárias sob supervisão do subeditor Gabriel Felice