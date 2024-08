Um homem de 40 anos que estava foragido da Justiça brasileira foi preso na Bélgica em decorrência da "Difusão Vermelha", um alerta internacional da Interpol, e um pedido de extradição feito pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). O homem é suspeito de lesão corporal e tortura de seus enteados, em Inhapim, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





De acordo com o MPMG, ele está em prisão provisória no país europeu enquanto aguarda ser extraditado para o Brasil. Segundo a denúncia, em 2019, o foragido “submeteu os menores, sob a sua guarda, com emprego de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal”. O documento destaca ainda que os castigos eram desproporcionais.





O promotor de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro, responsável pelo pedido de "Difusão Vermelha", destaca que a prisão representa uma vitória para a Justiça, o combate à impunidade e aos crimes graves cometidos pelo suspeito.

O processo tramita na 2ª Vara Criminal de Inhapim. Se condenado, o homem poderá cumprir de dois a 11 anos de prisão em regime fechado.