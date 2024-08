Foram sepultados na manhã desta terça-feira (13/8) os quatro membros da família encontrada morta em um apartamento em Uberlândia durante o fim de semana. A Polícia Civil ainda aguarda o laudo pericial para dar andamento à investigação. A hipótese é de intoxicação por monóxido de carbono proveniente de um aquecedor.

O sepultamento aconteceu no cemitério Campo do Bom Pastor, no Bairro Tubalina, Zona Sul da cidade do Triângulo Mineiro. O cortejo foi composto por quatro carros, um para cada membro da família, e foi seguido por dezenas de parentes e amigos.

Os corpos foram levados para o cemitério às 9h30. Pessoas próximas aos quatro estiveram no velório para despedidas desde as 18h40 dessa segunda-feira. O sepultamento ocorreu depois das 10h de hoje.

As vítimas

Rose Mary Araújo Azevedo tinha 34 anos e trabalhava como cabeleireira, enquanto Danilo Rezende de Oliveira, que trabalhou como pintor, morreu aos 33 anos. Eles haviam montado uma empresa de pintura de sinalização horizontal de trânsito.

O filho biológico do casal, Daniel Araujo Rezende, cursava o ensino fundamental, enquanto sua irmã, Ana Clara Araújo Aguiar, de 16 anos, fazia curso técnico de segurança do trabalho. Ela era filha biológica de Rose Mary e enteada de Danilo.

A família iria para um almoço no Dia dos Pais. Justamente por não terem comparecido ao compromisso, o pai de Rose Mary e o irmão dela foram até o apartamento e descobriram os corpos. O casal e os filhos teriam morrido enquanto se arrumavam para o encontro.

A Polícia Civil tenta descobrir se houve problemas na utilização do aquecedor ou na instalação do equipamento.

