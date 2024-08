Um homem de 40 anos foi indiciado pela Polícia Civil de Brasília de Minas, na Região Norte do estado, nessa segunda-feira (12/8), por feminicídio. A vítima, de 46 anos, morreu seis dias após ter sido brutalmente agredida pelo suspeito.



De acordo com os investigadores, o crime ocorreu em 29 de julho deste ano, por volta das 23h, dentro da residência do casal. A vítima apresentava lesões na cabeça e no rosto e foi socorrida e internada em estado grave.

O delegado Flávio Cavalcante, que presidiu as investigações, explica que o caso inicialmente foi tratado como violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. “O crime, que começou como lesão corporal, evoluiu para homicídio qualificado na forma de feminicídio, após a vítima falecer devido às agressões graves sofridas”, detalha o delegado.

Cavalcante ressalta que, quando resgatada, a mulher estava com hematomas no rosto e vomitando sangue, e seu estado de saúde deteriorou-se nos dias seguintes.

Leia: Bombeiros seguem em buscas de vítimas de naufrágio em Pompéu

Leia mais: Em decreto, Lula ordena inventário e pente fino no projeto Cyclone Space

Leia também: Pablo Marçal omite empresa e mais de R$ 22 mi ao TSE: 'Coisa de contador'

A prisão do suspeito ocorreu em 1º de agosto, em um bar na cidade de Brasília de Minas, por meio de um mandado de prisão por descumprimento de medidas protetivas. Levantamentos indicam que o relacionamento do casal era marcado por um histórico de violência doméstica, com brigas frequentes e agressões físicas.

As agressões foram tão severas que causaram um tromboembolismo pulmonar na vítima, conforme o laudo de necropsia. “A análise médica confirmou que as lesões sofridas durante as agressões foram determinantes para a morte da vítima”, afirma o delegado Cavalcante.

“O investigado foi indiciado por feminicídio, conforme o Código Penal, pois a violência foi utilizada como instrumento de controle e submissão, caracterizando o crime pela condição de gênero da vítima”, conclui o delegado. O inquérito foi encaminhado à Justiça, e o suspeito foi levado ao sistema prisional.