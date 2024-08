Vitória Alves Silva, de 22 anos, foi esfaqueada e morta pelo ex-namorado, Wallef César Oliveira Gonçalves, de 27 anos, na Avenida Antônio Carlos, no Bairro São Luiz, Pampulha, no fim da tarde de quarta-feira (7/8). Wallef foi preso em flagrante no mesmo dia. Nesta sexta-feira (9/8), o juiz Joaquim Morais Junior converteu a prisão em flagrante para prisão preventiva.





O acusado deverá permanecer preso durante a fase de apuração do crime. A audiência ocorreu na Central de Audiência de Custódia da Comarca de Belo Horizonte no Bairro Lagoinha.





“O promotor solicitou a conversão da prisão em flagrante para preventiva, ressaltando o caráter hediondo do feminicídio, que foi cometido em via pública e confessadamente premeditado. Em contraponto, o defensor público argumentou a necessidade de respeitar o estado democrático de direito e não ceder ao clamor público. Ele também destacou que a possibilidade de reincidência é remota, considerando as motivações do crime e a primariedade do acusado, o que justificaria a concessão de liberdade provisória”, informou a assessoria de imprensa do Fórum Lafayette.





Ainda segundo o Tribunal de Justiça, o juiz Joaquim Morais Junior destacou que “o clamor público, diante das graves características do crime praticado, é a menor das circunstâncias a serem avaliadas”. Ele também qualificou o ato como um crime cometido de maneira covarde.

O crime

De acordo com informações da Polícia Militar, Vitória Alves Silva foi surpreendida pelo ex-namorado, Wallef César Oliveira Gonçalves, que chegou de moto enquanto ela passava próximo ao número 7.525 da Avenida Antônio Carlos. O boletim de ocorrência relata que, no dia do assassinato, Wallef teria passado "a tarde toda em seu apartamento planejando tirar a vida da ex-namorada".

Wallef César Oliveira Gonçalves desferiu várias facadas em Vitória Alves Silva, deixando-a agonizando na calçada. Após o ataque, ele tentou fugir e chegou a entrar na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mas foi perseguido e detido por policiais militares do 34º Batalhão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a vítima, mas, infelizmente, Vitória morreu no local.

O pai da jovem, Renato Xisto, descreve Vitória como uma pessoa cheia de vida e saúde, e afirma que a família está "totalmente arrasada e sem paz". Ele revela que o casal estava planejando se casar em novembro. Segundo Renato, no domingo (4/8), após uma festa em que Wallef havia bebido muito, Vitória decidiu terminar o relacionamento. A não aceitação do término levou Wallef a cometer o crime.

“Infelizmente minha escolha não vai doer em uma só pessoa”, publicou Wallef na noite do domingo do término.

Vitória, formada em criminalística e estudante de logística, foi velada na manhã desta sexta-feira





*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges