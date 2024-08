Com o aviso da igreja, a pessoa que tinha encontrado o dinheiro conseguiu devolver para a mineira que havia perdido

A produtora rural Bruna Campos, de 36 anos, perdeu uma bolsinha com dinheiro e cheques, cuja quantia totalizava R$ 19 mil, na noite dessa terça-feira (6/8). Em uma tentativa de localizá-la, ela decidiu recorrer a um costume em Conceição da Barra de Minas, município na Região Central de Minas com 3.560 pessoas: anunciar no alto-falante da igreja.

“O dinheiro estava dentro de uma bolsinha. Eu estava com bastante compras na mão para colocar no carro e, para não dar duas voltas, eu realmente enchi tudo, foi o que fez a bolsinha cair e eu não perceber”, relembra a produtora e dona do Empório São Bento, de onde estava saindo quando perdeu o dinheiro.





Bruna diz que só sentiu falta da bolsinha no dia seguinte, quando foi pegar troco para um cliente e não a encontrou. A produtora procurou no carro, mas não teve sucesso, ela conta ter se assustado muito.





Em seguida, decidiu olhar as câmeras de segurança e viu que a bolsinha havia caído na rua na noite passada. Porém, um corte de energia na cidade impossibilitou o registro do momento em que alguém poderia ter pegado o objeto no chão.





Na quarta-feira, sem saber o desfecho do sumiço da bolsinha, Bruna decidiu anunciar no alto-falante da igreja da cidade, coisa que ela explica ser muito comum no município. “É um costume da cidade, é tradição aqui. Se alguém morre, é avisado. Se você some alguma coisa, pode pedir lá que eles avisam”, diz.









Passados poucos minutos do aviso, Bruna conta que o telefone dela tocou: alguém tinha achado a bolsinha e queria devolver. A mineira explica que não havia informações dentro do objeto que permitisse a pessoa identificar a dona e devolver antes.







Depois do primeiro contato, a mulher que encontrou o dinheiro, foi até Bruna e devolveu.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos