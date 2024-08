Um homem, de 47 anos, condenado a 28 anos e 11 meses de prisão, foi morto em um confronto com a Polícia Militar na noite dessa quinta-feira (8/8), em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a PM recebeu a informação de que o homem, conhecido como Pitbull e com mandado de prisão em aberto desde 2019, estava escondido em uma casa no bairro Floresta Encantada e usando nome falso.





Com base na denúncia, a polícia montou uma operação de cerco no imóvel indicado. Porém, quando os militares se aproximaram, os cachorros da residência começaram a latir. Um policial que se aproximou do portão da residência conseguiu visualizar o foragido com uma arma de fogo em mãos correndo em direção aos fundos da casa.





Ao perceber que o imóvel estava cercado, Pitbull desobedeceu as ordens de parada e efetuou disparos de arma de fogo contra os militares, que revidaram e acertaram o foragido. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, mas morreu ao dar entrada na unidade.

No local, a polícia apreendeu uma arma Taurus calibre 9 milímetros, R$ 2 mil em dinheiro, celulares, uma bandoleira e documentos com nome falso.





Ainda de acordo com a polícia, Pitbull tinha diversas passagens pela polícia por homicídio, tráfico de drogas, roubo e uso de documento falso. As armas usadas pela polícia na ocorrência foram apreendidas e a Corregedoria da PM acompanha o caso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia