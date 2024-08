Um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante ao tentar matar a esposa, de 29 anos, grávida de três meses, no Bairro Vale do Jatobá, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (8/8). As agressões foram interrompidas pela Polícia Militar. A vítima está internada em uma unidade de saúde da capital, em estado grave. Até a publicação desta matéria não há informações se ela teria sofrido um aborto.

A tentativa de feminicídio aconteceu na residência do casal. Quando a polícia chegou ao local, encontrou o autor enforcando e dando socos no rosto da mulher, que estava caída no chão. A corporação foi acionada pela irmã da vítima, que presenciou os fatos.





De acordo com a Polícia Civil, que pediu à Justiça pela prisão preventiva, no momento do flagrante o homem confessou as agressões. Ele teria afirmado que se irritou com a vítima porque ela teria tirado o trinco de uma porta. Além disso, o homem alegou que quando fica com raiva, não se lembra de seus atos.





A delegada Marina Prado, do Departamento Estadual de Investigação, Orientação Proteção a Família (Defam), explicou que além de enforcar e agredir a mulher no rosto, o investigado também teria focado os golpes na barriga dela, chegando a colocar o joelho em seu abdômem e a jogar no chão.





O homem não tinha antecedentes criminais ou registro de medida protetiva contra ele. O que, segundo a delegada Danúbia Quadros, chefe da Divisão Especializada em Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência e Vítimas de Intolerância (Demid), não aponta que esta tenha sido a primeira vez que a vítima tenha sido agredida.