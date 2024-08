Espalhado em cada esquina de Belo Horizonte, sempre alegre e colorido, o personagem Bolinho, da mineira Raquel Bolinho, celebra 15 anos neste mês com um presente especial. Os grafites, acostumados a frequentar viadutos e muros, vão marcar presença no Museu Mineiro, no Lourdes, Região Centro-Sul, neste sábado (10/8), a partir das 11h.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O evento é totalmente gratuito e contará com uma programação variada que inclui o famoso Bazar do Bolinho, em que os fãs poderão adquirir produtos exclusivos. Além disso, recreação para as crianças, com oficinas e brincadeiras, live painting com a participação de diversos artistas, DJs e a exposição de infláveis gigantes do Bolinho, vão transformar o Museu Mineiro em uma verdadeira festa de cores e formas.



Desde 2009, o Bolinho se tornou um ícone na cena da arte urbana belo-horizontina. Criado pela mente criativa de Raquel, o grafite é uma marca registrada da cidade. Sempre bem-humorado, a criação traz à tona notícias do momento, por meio do humor. O evento, portanto, não é apenas uma comemoração dos 15 anos do personagem, mas também uma homenagem à arte de rua e sua importância cultural em BH.

História do Bolinho

Tudo começou em 2009, quando a ainda estudante de Letras atravessava a cidade de ônibus para ir para o campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na Região da Pampulha. Apaixonada por grafite desde sempre, ela fazia o percurso diário dentro do coletivo debruçada na janela observando as artes coloridas que decoravam muros, viadutos e espaços públicos da capital.

Leia também: Inmet alerta para queda de temperatura em 48 cidades de MG; veja lista

Inspirada por sua paixão por doces e pela descoberta da arte urbana, Raquel decidiu criar um personagem que se destacasse no cenário dos grafites já existentes. Com um toque de humor e atualidade, o Bolinho rapidamente se tornou uma figura reconhecida, trazendo em meio as cores, a história da cidade e dos acontecimentos atuais, e até mesmo fazendo críticas.

Leia também: Censo 2022: MG tem maior proporção de crianças de até 5 anos registradas

Quinze anos se passaram e, hoje, o Bolinho acumula uma legião de admiradores, de todas as idades, não só na capital mineira, mas também Rio de Janeiro e São Paulo. Além de "adoçar" as ruas, o personagem também foi usado em diversas exposições e projetos culturais, conectando-se com outras formas de arte e artistas de diferentes linguagens.

Em agosto do ano passado, o grafite dividiu espaço no Museu de Artes e Ofícios com os trabalhos do pichador Goma, na exposição “Bolinho x Goma: Articulações urbanas”. A mostra atraiu mais de 250 visitantes por dia.

Ocupação

"Morador" de muros, pilastras e viadutos, o Bolinho também já ocupou outros espaços públicos. Na comemoração de sua primeira década, a criadora, em parceria com a galeria de arte Quartoamado, na Savassi, promoveram uma exposição com os momentos marcantes do personagem.

Já em março deste ano, Raquel levou suas obras mais recentes para o Piso L3 do Diamond Mall. A mostra “Bolinho: Além do arco-íris”, conta com 37 peças em grafite, acompanhadas pela temática divertida do arco-íris.

Programação

Confira abaixo a programação dos 15 anos do Bolinho:





11h às 21h | Feira de produtos, bar com venda de bebidas e empanadas, exposição dos Bolinhos infláveis, distribuição de adesivos, DJs, Bazar do Bolinho,

11h às 13h | Picolé (distribuição gratuita)

11h às 17h | Espaço Kids para desenho

13h às 17h | Recreação – Atividades com crianças, pequenas oficinas e pintura de rosto

13h às 21h | Live painting: 13h às 15h artista 1; 15h às 18h artista 2; 18h às 21h artista 3.

Serviço

Quando: Neste sábado (10), das 11h às 21h



Local: Museu Mineiro (Avenida João Pinheiro, 342 – Centro)

Entrada gratuita