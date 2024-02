Raquel Bolinho leva suas obras mais recentes, a partir da próxima sexta-feira (23/2), para o Piso L3 do Diamond Mall. A mostra “Bolinho: Além do arco-íris” conta com 37 peças em grafitti e retratam o famoso Bolinho. O personagem com a forma de cupcake, que virou sensação em diversos pontos da capital mineira, ressurge acompanhado pela temática divertida do arco-íris.

“Saqueo” e “Quipu de Nasca”: História



Além da beleza e raridade de peças que datam de 900 a.C, a exposição “Tesouros ancestrais do Peru”, que entra em cartaz no fim deste mês, no CCBB, levanta questões sobre o legado colonial e seus ecos nos dias de hoje – mérito não só do acervo histórico, mas também de obras contemporâneas que integram a mostra. Um dos destaques vai para a instalação “Saqueo”, do artista peruano Iván Sikic, que ocupará o pátio do centro cultural. Ao propor reflexões sobre a pilhagem do território dos incas, que teve quase tudo roubado ou destruído pelos invasores europeus, a obra simboliza os impactos sociais, culturais e ecológicos da voracidade colonizadora nos mais diversos territórios do mundo.



“Quipucamayoc”



A necessária preservação de conhecimentos ancestrais aflora na cuidadosa réplica contemporânea do “Quipu de Nasca”, elaborada pelo arqueólogo Alejo Rojas. O instrumento é tema da obra “Quipucamayoc”, de Alexandra Grau, recriação de quipus coloridos que aludem a ferramentas de registro e contabilidade dos incas. Diferentes nós feitos em cordas criam linguagem que guarda a história desta cultura.

Amor de pet



A temporada de teatro deste ano começa, finalmente, a se configurar em Beagá. Sucesso da Broadway, “Sylvia”, de A.R. Gurney, terá duas sessões, em 23 e 24 de março, no Sesc Palladium. A história da cadelinha Sylvia e do casal que a adota é contada com bom humor, abordando crise da meia-idade, síndrome do ninho vazio e responsabilidade afetiva, entre outros temas. A trilha sonora, assinada por Daniel Maia, mescla temas originais com os sucessos “Stand by me”, “Pretty woman” “Moon river” e “The dog days are over”. A versão brasileira tem direção de Gustavo Wabner e tradução de Simone Zucato, que encabeça o elenco ao lado de Cassio Scapin, Vera Zimmermann e Thiago Adorno.

Solidariedade



O Centro de Educação e Profissão Casas Colmeia, ONG referência no acolhimento de mães adolescentes com filhos e crianças em situação de vulnerabilidade, recebeu R$ 20 mil em vouchers simbólicos oferecidos pelo Outback Steakhouse. A doação marcou a inauguração da unidade do restaurante no Diamond Mall e fez parte da ação Charity Night.